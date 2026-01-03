Dışişleri Bakanlığı "Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye’nin Venezuela’nın istikrarını ve Venezuela halkının huzur ile esenliğini ulusal öncelik olarak gördüğünü vurguladı.

Türkiye’den Venezuela çağrısı: Tüm taraflar itidalli olmalı

Açıklamada, mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için tüm taraflara itidalli davranma çağrısı yapılırken, krizin uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesi gerektiğinin altı çizildi:

"Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız."

Bakanlık ayrıca, Karakas Büyükelçiliği aracılığıyla Venezuela’daki Türk vatandaşlarıyla temas ve koordinasyonun kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

BM'YE ÇAĞRI

Diğer yandan Güney Afrika, ABD’nin tek taraflı askeri harekâtı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Fransız Dışişleri Bakanlığı ise Maduro’nun tutuklanmasına yol açan askeri operasyonun uluslararası hukukta güç kullanmama ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

Açıklamada, “Maduro’nun görevden alınması ve Venezuela’nın egemenliğinin ihlali, Venezuelalı halkın onuruna ve kendi kaderini tayin hakkına yönelik ciddi bir saldırıdır” denildi. Fransa, Venezuela’da kalıcı bir siyasi çözümün dışarıdan dayatılamayacağını, ülkenin geleceğini yalnızca Venezuela halkının belirleyebileceğini kaydetti. Birleşmiş Milletler Anayasası’nın ihlal edilmesinin küresel güvenlik açısından ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı ve BM Anayasası’na bağlılığın altı çizildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin Venezuela’daki saldırısı karşısında “büyük bir şok yaşadıklarını ve bunu kesin şekilde kınadıklarını” açıkladı. Washington’un bu adımının hegemonya eylemi olduğu belirtilerek, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirildi. Çin, saldırının Venezuela’nın egemenliğini ihlal ettiğini ve Latin Amerika’da barış ile güvenliği tehdit ettiğini ifade etti.

