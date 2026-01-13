Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'nin S-400 ve F-35 sorununu aşma yolundaki diplomatik çabalarını ve yerli savunma sanayiinin geldiği noktayı manşetine taşıdı. Habere göre, Skydagger'ın yıllık 120 bin kamikaze drone üretimi hedefi ve HAVELSAN'ın kritik NATO zaferi Yunanistan'da endişeye neden oldu.

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre Türkiye, savunma sanayiindeki kapasite artışıyla bölgedeki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Gazetenin analizi, Türk şirketlerinin uluslararası alandaki başarılarını ve Ankara'nın kritik diplomatik hamlelerini mercek altına aldı. Haberde, Türk savunma şirketlerinin yalnızca üretim gücüyle değil, aynı zamanda NATO içerisindeki stratejik rolüyle de öne çıktığı vurgulandı.

MANŞETİNE TAŞIDI: TÜRKİYE YILDA 120.000 KAMİKAZE İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETECEK

Yunan gazete, Bayraktar'ın bir iştiraki olan Skydagger şirketinin, yıllık 120 bin adet kamikaze drone üretme hedefini manşettten duyurdu.

Haberde, “Bayraktar şirketinin bir iştiraki olan Türk şirketi Skydagger , yılda 120 bin kamikaze insansız hava aracı üretme hedefine ulaşmak için kapasitesini artırdığını açıkladı” ifadelerine yer verilerek, drone üretimindeki bu ivmenin, Ankara'nın uluslararası arenadaki pozisyonunu güçlendirdiğine dikkat çekildi.

S-400 VE F-35 ÇIKMAZINDA DİPLOMATİK ÇÖZÜM SENARYOLARI

Bununla birlikte, Ankara’da S-400 hava savunma sistemlerinin nihai olarak devre dışı bırakılması karşılığında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşünü sağlayacak bir teknik çözüm formülü üzerinde çalışıldığı belirtildi. Kathimerini, bu formülün, dünya siyasetindeki değişimler ve özellikle Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diplomatik ilişkilerin gücü sayesinde mümkün hale geldiğini öne sürdü. Ayrıca, Suriye'deki tehdidin azalması ve Türkiye'nin yerli hava savunma sistemleri Siper ve Hisar’ı envanterine katması, Ankara'nın elini güçlendiren temel faktörler olarak gösterildi.

Kathimerini, “Bugüne kadar Türkiye, S-400 sistemine sahip olmayı vurgulayan ancak kullanımını ikinci plana atan bir tutum sergiledi. Teknik bir çözüm arayışı bağlamında, füze ​​sistemini aktif hale getirmemek, radarları kapalı tutmak gibi konular ön plana çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan, “Türk Skydagger şirketinin insansız hava aracı üretimindeki yıllık artışa ilişkin olarak Ankara'daki analizlerin odak noktası, şirketin tamamen Türk menşeli olmasıdır” yorumunu yapan gazete, Türk savunma sanayiindeki gelişmelere dikkat çekti.

HAVELSAN'DAN NATO'YA STRATEJİK TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Haberde, Türk teknoloji devi HAVELSAN'ın, NATO ile yaptığı ve taktik veri bağlantı yönetim merkezi ağı planlama yazılımının tedarikini içeren kritik sözleşmeye de yer verildi. Bu yazılım, erken uyarı uçaklarından savaş uçaklarına, deniz kuvvetlerinden füze sistemlerine kadar tüm iletişimi koordine eden bir merkezi sinir sistemi işlevi görüyor.

Haberde, Yunanistan'ın bu duruma karşı zorlu pozisyonu ise çarpıcı bir şekilde ifade edildi. Atina'nın, bir NATO üyesi olan Türkiye'yi, İttifak'ı ilgilendiren ihalelerden dışlayamadığı vurgulandı. Ayrıca, Yunanistan’ın, sistemlerin son testlerinin ve kabul süreçlerinin Yunan Silahlı Kuvvetleri tesislerinde yapılması şartıyla Türk şirketlerinin NATO ihalelerini kazanmasına karşı bir önlem almaya çalıştığı belirtildi. Ancak bu önlemin, söz konusu yazılımın Yunan ulusal sistemlerinin kritik bilgileriyle bağlantı kurmayacağı garantisiyle sınırlı kaldığı aktarıldı.

Son olarak haber, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğinin NATO içindeki yükselişini ve Yunanistan'ın buna engel olamayışını net bir şekilde ortaya koydu.

