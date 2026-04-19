Orta Doğu uzmanı Erşat Hürmüzlü, 86 yıl sonra Türkmen bir ismin Kerkük’e vali seçilmesinin Türkiye’nin istihbarat ve dışişleri diplomasi başarısı olduğunu belirtti. Hürmüzlü, Ankara’ya tavır alanların Türkiyesiz yapamayacaklarını anladıklarını söyledi.

Irak’ın Kerkük şehrinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’nın seçilmesiyle 1940’tan bugüne ilk defa bir Türkmen vali oldu.

Mehmet Seman Ağa, 16 Nisan’da Kerkük İl Meclisi tarafından valilik makamına getirilmesini barış, istikrar, adalet ve hizmet fırsatı olarak gördüğünü söyledi. Seman Ağa, “Yaptığımız hizmetler ve kurduğumuz kardeşlik köprüleriyle Türkmen-Arap-Kürt kardeşliği adına da kalıcı izler bırakmayı hedefliyoruz” dedi.

SON VALİ ABDULMECİT

Türkmenlerin 86 yıllık hasretinin sona ermesini değerlendiren Kerkük Türkmenlerinden eski Cumhurbaşkanlığı Orta Doğu Uzmanı Erşat Hürmüzlü de Türk egemenliğinin Irak’ta 1500’lü yıllarda başladığını hatırlattı. Hürmüzlü, “Osmanlının ardından son Kerkük Valisi 1940 yılında seçilen Abdulhamit Abdulmecit Bey oldu. Sonrasında farklı gerekçelerle Türkmenler bu makamdan uzak tutuldu. ABD işgaliyle de her şey farklı bir boyut kazandı” diye konuştu.

Muhammed Seman Ağa

TÜRKMENLERE BÜYÜK MORAL OLDU

Gelinen noktayı Türkiye’nin istihbarat ve dışişleri diplomasi başarısı olarak nitelendiren Hürmüzlü, “Bu sonuç Türkiye’nin uluslararası siyaset, diplomasi arenasında artan etkisinden bağımsız düşünülemez. Bu Türkmenlere çok büyük moral oldu. Buna hem Türkiye hem de Irak Türkmenlerinin ihtiyacı vardı. Elbette bununla yetinmemeliyiz; cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, kabinede bakanlık ve müsteşarlık düzeyinde etkin temsil makamları hakkımız. Irak Türkmenleri sahip olduğu, eğitim seviyesi, nüfus yapısı ve tarihî rolü itibarıyla bunu fazlasıyla hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sabırlı diplomasisi meyvesini verdi: Kerkük'e Türkmen vali Ankara'nın başarısı

BAĞDAT VE ERBİL İÇİN DE ŞANS

Erşat Hürmüzlü, Türkiye’nin Suriye’de oyun kurucu rolü ve Irak’ta gerçekleştirdiği anti terör operasyonlarına paralel içeride başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Daha öncesinde Türkiye’ye karşı farklı tavır içerisindeki KYB kanadının tavrı da değişti. Bir anlamda Türkiyesiz yapamayacaklarını anladılar. Aynı durum Bağdat bağlamında da geçerli. Türkiye’nin gerçek manada barış ve istikrar istediğini anladılar. Kerkük Valisi’nin Türk olması Türkmeneli için olduğu kadar Bağdat, Musul, Erbil ve Süleymaniye için de şans. Nitekim THY yeniden Süleymaniye seferlerine başlıyor. Ayrıca yakın dönemde Süleymaniye’de bir konsolosluk açılmasını bekliyorum.

YENİ GÜÇ DENGELERİ OLUŞUYOR

Bütün bu unsurlara ilaveten İran’da yaşanan gelişmeler de saha dinamiklerini radikal bir biçimde etkiledi. Daha önce İran’la yakın ilişkileri olan KYB-Süleymaniye kanadı Tahran’ın kendi içerisine gömülmesiyle rota değiştirdi. Bafel Talabani yakın dönem Türkiye’ye özel bir gezi düzenleyebilir. Yine bu durumdan Kalkınma Yolu, enerji nakil koridoru, terör dâhil birçok konuda olumlu kazanımlar elde edilecektir.

Buna ek olarak Irak, Suriye başta olmak üzere Körfez, Afrika, Asya denkleminde yeni güç dengeleri oluşuyor. Türkiye bu denklem değişiminde üstlendiği özel misyonla farklı bir yere sahip.

SİSTEMİ, ANKARA ÖNERMİŞTİ

Bu arada Kerkük Meclisinde önceki Vali Rebvar Taha ile birlikte Vali Yardımcısı Yavuz Hamid’in istifası sonrası yapılan seçimle işbaşına gelen Mehmet Seman Ağa’nın görev süresinin uzatılacağı görüşü hâkim. Aynı zamanda ITC Başkanı olan Mehmet Seman Ağa’nın seçildiği dönüşümlü valilik sistemi Ankara’nın önerisiyle hayata geçmişti.



Haberle İlgili Daha Fazlası