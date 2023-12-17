Uçaklar az kalsın kafa kafaya çarpışıyordu! Pistte yürekleri ağza getiren anlar kameralara yansıdı

17 Aralık 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:36

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Fox Business

2022 yılında ABD'nin Colorado eyaletindeki bir havaalanında, iki uçak ile trafik kontrol merkezi arasındaki iletişim aksaklıkları büyük bir kazaya yol açabilirdi. Bir uçak kalkış yaparken, bir başka uçak ise aynı piste inmeye çalışıyordu ve kafa kafaya çarpışmaları an meselesiydi. Ancak tecrübeli bir kaptan pilotun sayesinde kaza kıl payı atlatıldı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) geçtiğimiz günlerde yayımladığı yeni bir rapora göre, Beechcraft B300 King Air'in kaptanı, JetBlue Airways'in pilotuna "Umarım bize çarpmazsınız" demişti. King Air'e ait uçak Colorado'daki Yampa Valley Havaalanı'nın 10. pistine inerken, JetBlue Airbus A320 ise aynı pistten ayrılıyordu.

UÇAĞIN KUYRUĞU ÇARPTI

NTSB raporuna göre, uçuş verileri, olay gerçekleştiğinde iki uçağın yaklaşık 4 kilometre kadar uzakta olduğunu gösteriyordu. 22 Ocak 2022'de JetBlue Airways'in 1748 sefer sayılı uçağı 10. pistten kalkarken kuyruğunu çarpmış, uçak ciddi hasar almıştı. Neredeyse 1 yıldır süren soruşturma tamamlandı.

Olay sırasında yaralanan olmazken, NTSB kuyruk vuruşunu "kaza" olarak belirledi. Kalkış videosunda uçağın dik bir yükselişe girdiği ve uçağın arkasının yere çarptığı görülüyor.

Raporda, 22 Ocak 2022'de her iki uçağın da kendi uçuş planları için Denver Havayolu Trafik Kontrol Merkezi (ARTCC) ile koordineli çalıştığı belirtildi. Rapora göre JetBlue uçuş ekibi, King Air'in birkaç kilometre uzakta olduğunu ve arkalarındaki 10 numaralı piste inmeyi planladığını düşünüyordu, bu yüzden kalkışa devam edebileceklerini düşündüler.

İletişim sırasında hem "28 numaralı pist" hem de "10 numaralı pistten" bahseden King Air, aslında öndeki piste inmeyi planlıyordu ve bunu yapmak için pistin açık olması gerekiyordu. King Air uçağının iniş niyetinde olduğu sırada, JetBlue uçağı prosedürel kalkışına devam etti, Denver ARTCC'den onay aldı ve ayrıca ortak trafik danışma frekansında (CTAF) rampa alanını terk ettiklerini ve kalkış için 10 numaralı piste taksi yaptıklarını belirtti.

Evrensel İletişim Frekansı (UNICOM) operatörü, her iki uçağı da havaalanı yakınında "birden fazla uçak" olduğu hususunda uyardı.

DENEYİMLİ KAPTAN PİLOT MANEVRA YAPTI

11 bin saatten fazla uçuş saati bulunan JetBlue kaptanı ve 3 bin 300 saati aşkın uçuş saati bulunan yardımcı pilotu, olay anında diğer uçağı hiç görmediklerini iddia etti. Daha sonra arkalarından geldiğini düşündüğü uçağın önünden çekilmek için aceleyle kalkışa geçti.

Kaptan pilot, uçağın burnunu normalden daha hızlı bir şekilde kaldırdı. Uçak eğim sınırını aşarak kuyruğunu vurdu.

Florida'ya gidecek olan JetBlue uçuş ekibi kısa süre sonra kuyruğunu çarptığını bildirdi ve muhtemel hasarı değerlendirmek için mümkün olan en kısa sürede iniş prosedürünü izleyerek Denver Uluslararası Havaalanı'na indi.

İletişimdeki aksaklığın kaynağına gelecek olursak, Fox Business'in haberine göre, Yampa Valley Havaalanı'nda trafiği yönlendiren uçuş kontrolörleri bulunmuyor ve bunun yerine Denver'daki uçaklar ve tesisler arasındaki radyo iletişimleri kullanılıyor. NTSB, iletişimin zayıf olduğunu ve bunun da kazara yanlış anlaşılmaya yol açtığını belirledi.