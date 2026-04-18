Air New Zealand, dünyanın en uzun uçuşlarını daha konforlu hale getirmek için ekonomi sınıfında bir ilke imza atıyor. "Skynest" adı verilen ranza tarzı uyku kabinleri, yolculara bulutların üzerinde gerçek bir yatak deneyimi sunacak.

Air New Zealand, Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarında, ultra uzun mesafeli uçuşlarda yolcu konforunu artırmak için ekonomi sınıfında “uyku kabini” hizmetini devreye alıyor.

Yolcular, koltuk yerine ranza tipi tam boy yataklarda uyuyabilecek. 15 yaş ve üzeri yolculara sunulan kabinler, her uçuşta iki kullanım döngüsüyle hizmet verecek.

Uçakta ranza dönemi başlıyor! Ekonomi sınıfında yatarak uçmanın bedeli belli oldu: Horlamak serbest, yemek yasak!

DÖRT SAATLİK ŞEKERLEME 9.500 TL

Yolcular, mevcut uçak biletlerine ek olarak yaklaşık 495 Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 300 ABD doları / 9.500 TL) ödeyerek dört saatlik bir uyku seansı rezerve edebilecek. Kabinlerin sunduğu imkanlar ise oldukça kapsamlı:

Her kullanımdan sonra mürettebat tarafından değiştirilen temiz çarşaflar.

USB-A ve USB-C şarj girişleri, kişisel aydınlatma ve havalandırma.

Mahremiyet perdesi, göz maskesi, kulak tıkacı, çorap ve temel banyo malzemeleri.

Uçakta ranza dönemi başlıyor! Ekonomi sınıfında yatarak uçmanın bedeli belli oldu: Horlamak serbest, yemek yasak!

PARFÜM YASAK, HORLAMAK SERBEST!

Havayolu şirketi, uyku kabinleri için ilginç kurallar ve tavsiyeler de yayınladı. Diğer yolcuların rahatsız olmaması için kabinlerde yemek yemek kesinlikle yasaklanırken, ağır parfüm kullanımından kaçınılması istendi. Şirket, kapalı bir alanda oluşabilecek "horlama" sesine ise müdahale edilemeyeceğini esprili bir dille not düştü. Ayrıca, üst ranzalara erişimin "tırmanarak veya eğilerek" sağlanacağı konusunda yolcular uyarıldı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KONFOR YARIŞI KIZIŞIYOR

Air New Zealand’ın yeni hamlesi, ultra uzun mesafeli uçuşlarda havayolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıdı.

United Airlines da yarışa dahil olarak 2027’den itibaren koltuk sıralarının düz uyku yüzeylerine dönüştürülmesine izin verecek.

Qantas ise Avustralya ve Avrupa arasındaki uçuşlarda yolcuların esneme hareketleri yapabileceği özel "Wellness (Refah) Bölgeleri" oluşturacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası