Ukrayna, Rusya'nın içlerine adım adım ilerliyor! Kursk’tan sonra Belgorod da tahliye ediliyor

Ukrayna, savaşın başından bu yana ilk kez Kursk üzerinden Rusya topraklarının içlerine girdi. Kursk harekatının 7. gününde Ukrayna birlikleri Rusya içlerine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna birlikleri, 12 km içeriye girerken, Kursk’tan sonra Belgorod da tahliye edilmeye başlandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk sınırlarına ilerlemesiyle birlikte savaşta bir cephe daha açıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yaptığı açıklama ile karşılık vereceklerini söylese de Ukrayna birlikleri ilerleyişini hızlandırdı. Ukrayna, Rusya topraklarında 12 kilometre içeri girdi, 28 yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdi. Kursk bölgesinden ise 76 binden fazla kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalırken Belgorod'dan da tahliyeler başladı.

UKRAYNA ASKERLERİ RUS TOPRAKLARINDA

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında 12 kilometre içeri girdiği ve 28 yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor.

KURSK'TAN SONRA BELGOROD DA TAHLİYE EDİLİYOR

Rus devlet medyasına göre, gerçekleşen “düşman eylemi” nedeniyle Belgorod bölgesinden 11 bin kişi tahliye edilirken, Kursk bölgesinden ise 76 binden fazla kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, 12 Ağustos pazartesi günü yaptığı açıklamada, Krasnoyaruzhsky bölgesinde Ukrayna askeri faaliyetinin rapor edildiğini belirterek, bölge sakinlerinin “daha güvenli yerlere” taşınmaya başladığını duyurdu. Kursk Valisi Alexey Smirnov ise, 14 binden fazla nüfusa sahip Belovsky bölgesinin tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

PUTİN: KARŞILIK VERECEĞİZ

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki ilerleyişine karşı Rusya Devlet Başkanı Putin, karşılık vereceklerini duyurdu. Rus güçlerinin cephe hattı boyunca ilerlediğini belirten Putin, "Rusya Ukrayna'nın saldırısına karşılık verecek" sözleriyle Ukrayna'nın ilerleyişini durduracaklarını söyledi.