Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ukrayna Rusya'nın petrol depolama tesisini vurdu

Ukrayna Rusya'nın petrol depolama tesisini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşındaki drone saldırılarının yeni adresi Kursk oldu. Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesindeki petrol depolama tesisini drone saldırısı ile vurduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı bombalamalar devam ediyor. Ukrayna cephesinden yapılan resmi açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesindeki petrol depolama tesisini vurduklarını belirtti.

PETROL DEPOLAMA TESİSİNE DRONE SALDIRISI

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesindeki "Polevaya" petrol depolama tesisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bir stratejik tesisinin gece vurulduğu belirtilerek, bunun "Ukrayna savunma kuvvetlerinin koordineli çalışmalarının başarılı bir sonucu" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu gece Rusya'nın Kursk bölgesindeki 'Polevaya' petrol depolama tesisine saldırı gerçekleştirildi. İstihbaratın bilgilerine göre, tesisin bulunduğu bölgede düşmanın hava savunma sistemi çalışıyordu. Bunun sonucunda, petrol ürünleri taşıyan tanklarda da güçlü patlamalar oldu ve yangın çıktı." ifadesine yer verildi.

"Polevaya" petrol depolama tesisinin toplam hacminin 7 bin metreküp olan 11 tanktan oluştuğu aktarılan açıklamada, Rus ordusunun yakıt ihtiyacının bir kısmının buradan karşılandığı kaydedildi.

Ukrayna Rusya'nın petrol depolama tesisini vurdu - 1. Resim

UKRAYNA KARŞI SALDIRILARINA DEVAM EDECEK

Açıklamada, söz konusu saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi güçleri ile savunma kuvvetlerinin diğer bileşenlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, Kursk bölgesinde bir elektrik trafo merkezi yakınında da güçlü patlamalar meydana geldiğine ilişkin bilgiler olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Her iki tesiste meydana gelen hasarların sonuçlarına ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşturulmaktadır. Savunma kuvvetleri, Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığını durdurmaya zorlamak için tüm tedbirleri almaya devam etmektedir."

Ukrayna Rusya'nın petrol depolama tesisini vurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Şevval İlayda Tarhan atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabancada 7'nci oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'da yeni dönem resmen başladı: Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı koltuğunda - Dünyaİran'da yeni dönem resmen başladıGazze'de son durum... İsrail'den yeni 'Hizbullah' açıklaması: Savaşı önlemenin son dakikaları... - Dünya"Savaşı önlemenin 'son dakikaları"Eğlence mekanını silahla taradılar! Çok sayıda ölü var - DünyaEğlence mekanını silahla taradılar! Çok sayıda ölü varİsrail, Lübnan'ı bombaladı! Bu defa Burc El-Şimali hedef alındı - Dünyaİsrail, Lübnan'ı bombaladı! Hedef Burc El-Şimali olduAlman televizyonunun yayını Yunan'ı kızdırdı! Devlet hukukuna göre KKTC var - DünyaAlman televizyonunun yayını Yunan'ı kızdırdı!Atlantik Okyanusu'nda Rusya-ABD gerilimi! Savaş gemileri bir kez daha Küba'da - DünyaAtlantik Okyanusu'nda Rusya-ABD gerilimi!
Sonraki Haber Yükleniyor...