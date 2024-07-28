Ukrayna Rusya'nın petrol depolama tesisini vurdu

Rusya-Ukrayna savaşındaki drone saldırılarının yeni adresi Kursk oldu. Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesindeki petrol depolama tesisini drone saldırısı ile vurduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı bombalamalar devam ediyor. Ukrayna cephesinden yapılan resmi açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesindeki petrol depolama tesisini vurduklarını belirtti.

PETROL DEPOLAMA TESİSİNE DRONE SALDIRISI

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesindeki "Polevaya" petrol depolama tesisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bir stratejik tesisinin gece vurulduğu belirtilerek, bunun "Ukrayna savunma kuvvetlerinin koordineli çalışmalarının başarılı bir sonucu" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu gece Rusya'nın Kursk bölgesindeki 'Polevaya' petrol depolama tesisine saldırı gerçekleştirildi. İstihbaratın bilgilerine göre, tesisin bulunduğu bölgede düşmanın hava savunma sistemi çalışıyordu. Bunun sonucunda, petrol ürünleri taşıyan tanklarda da güçlü patlamalar oldu ve yangın çıktı." ifadesine yer verildi.

"Polevaya" petrol depolama tesisinin toplam hacminin 7 bin metreküp olan 11 tanktan oluştuğu aktarılan açıklamada, Rus ordusunun yakıt ihtiyacının bir kısmının buradan karşılandığı kaydedildi.

UKRAYNA KARŞI SALDIRILARINA DEVAM EDECEK

Açıklamada, söz konusu saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi güçleri ile savunma kuvvetlerinin diğer bileşenlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, Kursk bölgesinde bir elektrik trafo merkezi yakınında da güçlü patlamalar meydana geldiğine ilişkin bilgiler olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Her iki tesiste meydana gelen hasarların sonuçlarına ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşturulmaktadır. Savunma kuvvetleri, Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığını durdurmaya zorlamak için tüm tedbirleri almaya devam etmektedir."