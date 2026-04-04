Endonezya'nın kuzeyindeki ücra Talaud Adaları açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Cumartesi günü Endonezya'nın kuzeyindeki ücra Talaud Adaları açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), sarsıntının ardından bölgede bir tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

ATEŞ ÇEMBERİ HATTI

Endonezya ve Filipinler, Japonya'dan Pasifik havzasına kadar uzanan ve yoğun sismik aktivitenin yaşandığı "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Bölge, sık sık meydana gelen sarsıntılarla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olarak biliniyor.

2004 yılında Aceh eyaletinde yaşanan 9,1 büyüklüğündeki dev deprem ve sonrasındaki tsunami, 170 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

AFGANİSTAN’DA : 8 ÖLÜ

Endonezya'daki sarsıntıdan saatler önce, Afganistan’ın Hindukuş bölgesi merkezli 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 177 kilometre derinliğinde kaydedilmesine rağmen başkent Kabil’de yıkıma yol açtı.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman, Kabil’in Gosfandara bölgesinde bir evin çökmesi sonucu aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

