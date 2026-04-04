Belediyede işe aldığı bir kadın ile ilişki yaşadığı iddia edilen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin ardından bugün istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ilişki yaşadığı kadını işe aldığı iddiası gündem olmuştu. Söz konusu iddia sonrasında Nuri Güler, iddiaları reddetse de AK Parti harekete geçmişti.

AK PARTİ DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Önceki gün ortaya atılan iddialar ve basındaki haberler sonrasında AK Parti, Güler'in Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve kesin ihraç talep edildiğini açıkladı.

Güler de bugün partiden istifa ettiğini duyurdu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler AK Parti'den istifa etti

GÜLER: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan iftira niteliğindeki asılsız haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu kumpas girişiminin ortaya çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla tarafımca hukuki süreç başlatılmıştır. Ne yazık ki bazı çevreler tarafından ülke gündemindeki farklı meselelerle ilişkilendirilmek suretiyle sosyal medya üzerinden planlı ve organize bir şekilde hem şahsım hem de mensubu olduğum parti hedef alınarak siyasi bir suikast çalışması yürütülmektedir. Öyle ki bu iddialar, akıl ve izan sınırlarını zorlayacak boyutlara ulaşmıştır." denildi.

"PARTİMİZE ZARAR VERMEMESİ ADINA İSTİFA KARARI ALDIM"

Açıklama şöyle devam etti: "Siyasetin ve kamu görevlerinin temelinde millete hizmet anlayışı yer almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda şahsıma atılan iftiralar ile ilgili yürüttüğüm hukuki süreç tamamlanana kadar partimin kurumsal kimliğine ve çalışmalarına gölge düşmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle devam eden sürecin büyük bir onurla bağlı bulunduğum partime ve davamıza zarar vermemesi adına sorumluluk bilinciyle parti üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bu kararım mücadelemden ve inandığım değerlerden vazgeçtiğim anlamına gelmemektedir. Bu güne kadar olduğu gibi Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize olan sadakatim aynen devam edecektir. Göreve geldiğim günden bu yana sevdalısı olduğum Köşk'ümüze ve kıymetli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde oldum.

"İFTİRA OLDUKLARI ALLAH'IN İZNİYLE ORTAYA ÇIKACAK"

Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman parçası olmadığım ve içinde yer almadığım bu iftiraların gerçeklikle ilgisi olmadığı Allah’ın izniyle ortaya çıkacaktır. Hukuki süreç neticelenene kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime, birlikte yol yürüdüğüm teşkilat mensuplarımıza ve tüm dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum"

