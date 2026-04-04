Sarıyer'e 20 dakika yetti: 3 puan 3 golle geldi
TFF 1'inci Lig’in 33'üncü haftasında Sarıyer, konuk ettiği Serikspor'u, ilk 20 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
- Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Malaly Dembele, 12'nci dakikada Andre Poko ve 20'nci dakikada Emeka Eze kaydetti.
- Bu sonuçla Sarıyer puanını 42'ye yükseltti. Ligde 2 maç sonra kaybeden Serikspor 25 puanda kaldı.
Trendyol 1'inci Lig 33'üncü hafta mücadelesinde Sarıyer ile Serikspor, karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 3-0 lık skorla galip gelen taraf ev sahibi Sarıyer oldu.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Malaly Dembele, 12'nci dakikada Andre Poko ve 20'nci dakikada Emeka Eze kaydetti.
Bu sonuçla İstanbul ekibi, puanını 42'ye yükseltti. Ligde 2 maç sonra kaybeden Serikspor ise 25 puanda kaldı.
SARIYER: 3 - SERİKSPOR: 0
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kürşathan Akın, Hüseyin Durmaz
Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert (Fethi Özer dk. 83), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu (Ömer Bayram dk. 78), Traore, Camara, Poko, Silva (Aytaç Kara dk. 70), Dembele (Batuhan Kör dk. 70), Eze (Enver Kulasin dk. 70)
Serikspor: Veysel Sapan (Baha Karakaya dk. 46), Tashkin, Martynov, Montes, Caner Cavlan, Burak Asan (Nalepa dk. 40), Selim Dilli, Gökhan Altıparmak, Topalli (Adeola dk. 76), Nwachukwu, Sadygov (Şeref Özcan dk. 74)
Goller: Dk. 9 Dembele, Dk. 12 Poko, Dk. 20 Eze
Sarı kartlar: Caner Cavlan, Anıl Koç (Serikspor)