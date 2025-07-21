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Ülkenin başkentine saldırdılar! 100'ü aşkın uçuş iptal edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ülkenin başkentine saldırdılar! 100&#039;ü aşkın uçuş iptal edildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna’nın İHA saldırıları Rusya'nın başkenti Moskova dahil birçok kentte kaosa yol açtı. Ülkede 100’den fazla uçuş iptal edildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik düzenlediği İHA saldırıları hakkında bilgi verildi. Devam eden saldırılar nedeniyle 19-21 Temmuz tarihlerinde ülkedeki birçok havalimanının faaliyetlerine kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada, bu süreçte çok sayıda uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "20 Temmuz saat 08.00'den 21 Temmuz saat 08.00'e kadar Moskova bölgesindeki havalimanları ve St.Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda toplam 118 uçuş iptaledildi, 203 uçuş ertelendi. Ulaştırma Bakanlığı ile durumun istikrara kavuşturulması yönünde çalışmalar yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Ülkenin başkentine saldırdılar! 100'ü aşkın uçuş iptal edildi - 1. Resim

UKRAYNA'YA AİT 100'Ü AŞKIN İHA VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 23.20'den bu yana çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 100'den fazla İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 28'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Rusya’da 19 Temmuz'dan bu yana başta Moskova olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik Ukrayna ordusu tarafından İHA saldırıları düzenlenmişti. İHA'lar Rus hava savunma sistemlerince vurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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