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Ülkeyi aşırı sıcaklar vurdu, 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ülkeyi aşırı sıcaklar vurdu, 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
Hindistan, Seçim, Sıcaklık, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle seçimlerde görevli olan 33 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 969 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan seçimler dün sona erdi. Ülke genelinde 7 aşamada gerçekleşen oy verme işlemlerinin ardından seçim sonuçlarının 4 Haziran'da açıklanması beklenirken, seçim sürecine aşırı sıcaklar damga vurdu.

Kavurucu sıcakların vurduğu ülkede seçimlerin son gününde, tek bir eyalete 33 seçim görevlisinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Uttar Pradesh eyaletindeki bir yetkili, aralarında güvenlik ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 33 seçim görevlisinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatın kaybettiğini bildirdi ve "Hayatını kaybedenlerin ailelerine 1.5 milyon rupi (18 bin dolar) tazminat ödenecek" dedi.

Ballia kentinde de oy kullanmak için kuyrukta bekleyen bir kişi aşırı sıcaklar nedeniyle bilincini kaybetti, sağlık merkezine götürüldü ve daha sonra hayatını kaybetti.

Ülkeyi aşırı sıcaklar vurdu, 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti - 1. Resim

BİHAR'DA 10 CAN KAYBI

Hindistan basınında yer alan haberlere göre; ülke genelinde toplam 58 kişi aşırı sıcağa maruz kalarak hayatını kaybetti. Bihar'da dün seçimlere bağlı en az 10 ölüm kaydedildiği ve yetkililerin can kaybının artmasından endişe ettiği belirtildi.

Ülkede uzun süren oy verme işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre seçimi mevcut Başbakan Narendra Modi’nin kazanması bekleniyor.

Oy sayımının Salı günü gerçekleştirilmesi ve sonuçların da Salı akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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