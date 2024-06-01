Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hindistan'da seçim sona erdi! Başbakan'ın partisi önde götürüyor

Hindistan'da seçim sona erdi! Başbakan'ın partisi önde götürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da seçim sona erdi! Başbakan&#039;ın partisi önde götürüyor
Hindistan, Genel Seçimler, Bjp, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan 7 aşamalı genel seçimler sona erdi, sandık çıkış anketleri açıklandı. İlk belirlemelere göre Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP), seçimi önde götürüyor.

Hindistan'da Genel seçimlerin 7. ve son aşamasında parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek için kurulan sandıklar kapandı.

Böylelikle, ülke tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak gösterilen ve 6 hafta süren genel seçimler sona ererken, sonuçların 4 Haziran'da ilan edilmesi bekleniyor.

Hindistan'da seçim sona erdi! Başbakan'ın partisi önde götürüyor - 1. Resim

BAŞBAKAN'IN PARTİSİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Hindistan genelinde yapılan sandık çıkış anketleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA)" muhalefete karşı yarışı büyük ölçüde önde götürdüğüne işaret ediyor.

Anketlere göre, BJP ve müttefiklerinin Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 350'sini alarak hükümeti kurmaya hak kazanması bekleniyor.

Hindistan'da seçim sona erdi! Başbakan'ın partisi önde götürüyor - 2. Resim

DÜNYANIN EN BÜYÜK SEÇİMİ

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp bugün biten seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullandı.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Modi, başında olduğu BJP liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarıştı.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy verdi.

Hindistan'da seçim sona erdi! Başbakan'ın partisi önde götürüyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Borussia Dortmund - Real Madrid CANLI | Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor3 ay asgari ödeyenin kredi kartı kapatılacak... Söz konusu iddialara DMM'den yalanlama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Biden'ın çağrısına Macron kulak verdi! ABD'nin ateşkes teklifine 4 dilde destek mesajı - DünyaAteşkes teklifine 4 dilde destek!İsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze'de savaş esir takasının ardından bitecek - Dünyaİsrail ateşkesi kabul ettiRefah hayalet kente döndü! 1 milyon Filistinli göç etmek zorunda kaldı - DünyaRefah hayalet kente döndü!30 yıldır iktidardaydı! Mandela'nın partisi ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetti - DünyaMandela'nın partisi mecliste çoğunluğu kaybettiRekor boşanma! İş adamı eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek - DünyaRekor boşanma! İş adamı eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek3 aşamalı ateşkes görüşülüyordu! İsrail'den umutları suya düşüren açıklama - Dünyaİsrail'den umutları suya düşüren açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...