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Uluslararası sularda kaçırıldık! Madleen'deki aktivist Greta Thunberg 'sınır dışı' edilmesinin ardından konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uluslararası sularda kaçırıldık! Madleen&#039;deki aktivist Greta Thunberg &#039;sınır dışı&#039; edilmesinin ardından konuştu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen'e baskın düzenlendi ve tüm aktivistler zorla alıkoyuldu. Greta Thunberg'de aralarında bulunduğu 12 aktvisten 4'ü İsrail'den sınır dışı edildi. Paris'te konuşan Thunberg, "Uluslararası sularda kaçırıldık!" dedi.

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere İsrail'in tehditlerine rağmen yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gemisi “Madleen” İsrail tarafından uluslararası sularda baskına uğradı. Drone ile kimyasal saldırı yapılan gemiye el koyan İsrail güçleri Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivisti ise gözaltına aldı. 

Zorla alıkoyulan Greta Thunberg'de aralarında bulunduğu 12 aktvisten 4'ü bugün İsrail'den sınır dışı edildi. 8 aktivist ise İsrail'de yargılanacak.

İsrail'den Paris'e giden Greta Thunberg yaşadıklarını anlattı. Thunberg, İsrail tarafından kaçırıldıklarını ve bunun İsrail'in işlediği "sayısız ihlallerden biri" olduğunu söyledi.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda konuşan Thunberg, "Uluslararası sularda kaçırıldık, kendi irademiz dışında İsrail'e götürüldük" dedi.

Thunberg, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıktıklarını ve Madleen'de bulunan arkadaşları ile "hiçbir yasayı çiğnemediklerini" vurgulayarak, İsrail tarafından alıkonmalarına ilişkin, "Bu, İsrail tarafından işlenen sayısız ihlaller listesine eklenen bir başka kasıtlı hak ihlalidir." dedi.

Öte yandan Thunberg, İsrail güçleri tarafından alıkonmalarının "Filistin halkının yaşadıkları ile kıyaslanamayacağını" ifade etti.

Gazze'ye insani yardımların bir an önce ulaştırılmasını ve İsrail işgalinin, baskısının ve sistematik şiddetinin sona ermesini istediğini söyleyen Thunberg, Filistin'i desteklemekten geri durmayacaklarının altını çizdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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