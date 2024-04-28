Üniversitelerde Gazze eylemleri sonrası İsrail'den elçiliklere uyarı!

ABD başta olmak üzere tüm dünyada yayılan protesto gösterileri sonrası İsrail, elçiliklerine uyarı gönderdi.

İsrail'in 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde 7 aydır sürdürdüğü soykırıma karşı dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi devam ediyor. İsrail'in katliam saldırılarına karşı ABD'de üniversitelerde başlayan gösteriler tüm Avrupa'ya yayıldı. Almanya, Fransa, ABD ve Yemen'de on binlerce kişinin katıldığı gösterilerde İsrail protesto edildi. Protestolar Kanada'ya da sıçardı.

Tüm dünyada yayılan İsrail karşıtı gösteriler sonrası Tel Aviv yönetimi harekete geçti. İsrail, elçiliklere “Antisemitizm ve anti-İsrail” dalgasına hazır olun" uyarısı gönderdi.

İsrail medyasının aktardığına göre İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, tüm İsrail elçiliklerine dünya çapında yaşanabilecek bir “antisemitizm ve anti-İsrail” dalgasına karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdi.



Katz: “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin üst düzey İsrailli siyaset ve güvenlik yetkililerine karşı tutuklama kararı çıkarma planlarından vazgeçmesini talep ediyoruz.”