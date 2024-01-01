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    Ürdün 'geri adım atmazsa' dedi, Netanyahu'yu işaret etti! '2024 ölüm yılı olacak'

    Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Netanyahu'yu hedef aldı. Yeni yılı işaret eden Safedi, "İsrail başbakanının gündemi iptal edilmediği sürece 2024 ölüm yılı olacak" dedi.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hamas'ın silahlı kanadı tarafından 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonu, karşılıklı çatışma olarak sürüyor. Abluka altına alınan Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı her geçen dakika artıyor.

    İsrail'in zulmüne sık sık karşı çıkan açıklamalarda bulunan Ürdün cephesinden yeni bir açıklama geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gündemi iptal edilmezse 2024'ün 'ölüm yılı' olacağını belirtti.

    NETANYAHU'DAN CEVAP GELMEDİ

    Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "2023'te İsrail, Gazze'yi korkunç savaş suçlarına maruz bıraktı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadı" ifadelerine yer verdi.

    Bunun "çifte standartlarla boğuşan uluslararası sistemi" gözler önüne serdiğini belirten Ürdünlü Bakan, şunları kaydetti:

    "İsrail Başbakanı'nın Gazze'yi ateşte bırakma, Batı Şeria'yı ve Lübnan'ı ateşe verme, Batı'yı savaşa sürükleme ve kariyerini kurtarma gündemi iptal edilmediği sürece 2024 ölüm yılı olacak."

    İsrail Başbakanı Netanyahu, Safedi'nin paylaşımına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ÜrdünBinyamin NetanyahuIsrail
    Haberler > Dünya > Ürdün 'geri adım atmazsa' dedi, Netanyahu'yu işaret etti! '2024 ölüm yılı olacak'
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