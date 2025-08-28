Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: İran kanıtları mı yok ediyor?

İran, İsrail’in hava saldırılarından zarar gören Tahran’ın kuzeyindeki nükleer bağlantılı bir tesiste “acil temizlik operasyonu” başlattı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ 'TEMİZLİK' FAALİYETİNİ GÖSTERİYOR

Amerikan Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü’nün raporunda, uydu görüntülerinin İran’ın hasar gören binaları hızla yıkıp enkazı kaldırmaya başladığını ortaya koyduğu ileri sürüldü.

BM DENETİMLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Birleşmiş Milletler Nükleer Denetim Kurumu (UAEA), İsrail ile İran arasında haziran ayında patlak veren savaş ve ABD’nin İran’daki üç ana nükleer tesise yönelik saldırılarının ardından kesintiye uğrayan denetimleri yeniden başlatmak üzere Tahran’la görüşmeler yürütüyor.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Washington ziyaretinde yaptığı açıklamada, İran’ın denetimlere izin vermekle yasal olarak yükümlü olduğunu belirterek “Denetimler mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır” dedi.

Ajans, Fordow, Natanz ve İsfahan’daki tesisler de dahil olmak üzere “ilgili tüm alanları” denetlemeyi ve İran’ın 400 kilogramdan fazla silah sınıfına yakın uranyum stokunu hesaplamayı planlıyor.

MOJDEH TESİSİ HEDEF ALMIŞTI

Rapor, İsrail’in 18 Haziran’daki geniş çaplı hava operasyonu sırasında Malek Ashtar Üniversitesi’nin yanındaki Mojdeh tesisini iki kez bombaladığını ortaya çıkardı.

“Lavisan II” olarak da bilinen bu tesis, geçmişte AMAD Planı adı verilen nükleer silah geliştirme programıyla bağlantılıydı.

İlk saldırıda Uygulamalı Fizik Enstitüsü ve ABD yaptırımları altındaki Shahid Karimi Grubu ile bağlantılı binalar vuruldu.

İkinci saldırı ise enstitü binasını tamamen yıktı, güvenlik binasına zarar verdi ve bir atölyeyi tahrip etti.

3 Temmuz tarihli uydu görüntüleri, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını gösterdi. 19 Ağustos’a ait görüntülerde ise vurulan binaların tamamen yıkıldığı ve temizlendiği ortaya çıktı.

Enstitünün raporunda şu ifadeler yer aldı: