Uyuşturucu, soygun, cinayet... Bir şehri ele geçiren ölümcül flört tuzağı

21 Ocak 2024 17:00 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 17:28

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşaayan komedyen Tou Ger Xiong'in Kolombiya'nın Medellin kentine yaptığı turistik ziyaret sırasında ormanlık alanda ölü bulunması şehri ele geçiren ölümcül flört tuzağını gözler önüne serdi.

Kardeşi Eh Xiong, ağabeyinin Medellin'e ziyareti öncesi internet üzerinden bir kadınla konuştuğunu söyledi. Xiong, ağabeyinin kendisini aralık ayı ortasında arayarak 2 bin dolar istediğini fakat ne için olduğunu söylemediğini aktardı. Ağabeyinden o günden itibaren haber alamayan Xiong, ağabeyinin kaçırıldığı ve 2 bin dolar fidye istendiği iddialarını Medellin'deki bir arkadaşından duyduğunu aktardı.

3 KİŞİ YAKALANDI

BBC'nin haberine göre, ağabeyinin ölümünü "Kalbim parçalandı" olarak yorumlayan Xiong, ağabeyinin cansız bedenini teşhis ettikten sonra ABD Büyükelçiliği ile irtibata geçti. Kolombiya polisi ise Tou Ger Xiong'in ölümüyle ilgili 1 kadın ve 2 erkeği 'adam kaçırma' ve 'cinayet' suçlamasıyla yakaladı. Elde edilen bilgiler ise Tou Ger Xiong'in kadınla ilk olarak bir flört uygulamasından tanışıp tanışmadığını net olarak söylemiyor.

ÖLEN SEKİZ KİŞİ DE AMERİKALIYDI

Tou Ger Xiong'in ölümü, Medellin'de ABD Büyükelçiliği'nin flört uygulamalarını kullanmanın riskleri konusunda uyarıda bulunmasına neden olan sekiz ölümden biri oldu. Kasım ve aralık aylarında şüpheli bir şekilde ölen sekiz kişinin hepsi de Amerikalıydı.

ABD DIŞİŞLERİ 'ARKADAŞLIK UYGULAMALARINI KULLANAN ÇETE'DEN ŞÜPHELENİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, şehirde daha önce kişileri kaçırıp öldürmeden önce onları izole etmek için arkadaşlık uygulamalarını kullanan bir çeteden haberdar olduğunu söyledi. Ancak ABD'deki ölümlerin arkasında bir çetenin olup olmadığı belli değil.

10 AYDA 32 ÖLÜM

Medellin'in turizm gözlemevi, 2023'ün ilk 10 ayında kentte en az 12'si ABD'den, 3'ü Birleşik Krallık'tan olmak üzere toplam 32 turistin şiddet kullanılarak öldürüldüğünü açıkladı. Bu veriler, kentteki benzer ölümlerin 2022'ye göre yüzde 40 arttığını gösteriyor.

TINDER VE BUMBLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Büyükelçilik, bu vakaların birçoğunun insanları cezbetmek için kullanılan bir flört uygulamasıyla başladığını ve "Kolombiyalı flörtleri tarafından uyuşturulan, soyulan ve hatta öldürülen" insanlarda endişe verici bir artışın parçası olduğunu söyledi. Şehirde popüler olan Tinder ya da Bumble ise bu konuda yorum yapmadı.

TURİSTLERİ 'ŞEYTAN NEFESİ'YLE UYUŞTURUYORLARMIŞ

Medellin'in turizm gözlemevinin eski müdürü Carlos Calle, suçluların turistleri "Şeytan Nefesi" olarak bilinen kokusuz bir madde olan skopolamin ile uyuşturduklarını ve bunun yaygın bir yöntem olduğunu aktardı. ABD Büyükelçiliği de insanları 24 saate kadar sakinleştiren bu uyuşturucu hakkında uyarıda bulundu.

Medellin polisi son dönemde artan şiddet olaylarıyla ilgili yorum yapmadı. Belediye Başkanı Federico Gutierrez, "Kente daha fazla yabancının gelmesini istiyoruz" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI

ABD Büyükelçiliği tarafından vatandaşlarına yönelik yapılan duyuruda, randevularınızı otel gibi özel yerlere götürmekten kaçınmalarını, ayrıca arkadaşlarını, ailelerini veya bina personelini kiminle birlikte oldukları konusunda bilgilendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Büyükelçilik ayrıca, “Soyguna karşı koymayın çünkü öldürülebilirsiniz” uyarısını tavsiyesine ekledi.