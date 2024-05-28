Üzerinden 31 yıl geçti! Solingen faciasının acısı dinmiyor

Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılında ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği katliamın üzerinden 31 yıl geçse de acısı dinmiyor.

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde Genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti. Yakalanan failler verilen hapis cezalarının ardından tahliye edilirken, üzerinden geçen 31 yıla rağmen Genç ailesinin acısı tazeliğini koruyor.

4 ırkçı saldırganın kundakladığı evden kurtulmayı başaran ancak yangında iki kızını, iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç, acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

"YAŞANANLAR HİÇ UNUTULACAK GİBİ DEĞİL"

Genç, "O gün tabi çok kötü bir gündü, o zaman yaşananlar hiç unutulacak gibi değil. O günden bugüne mahkemeler oldu, yeni evimiz yapıldı, bugüne geldik. Aradan 31 yıl geçti ancak bize sanki bir gün gibi geliyor. O gün ben 29 yaşındaydım şimdi 60 yaşındayım. Tabii acımız çok büyük, o gün saçlarım siyahtı, bugün bembeyaz oldu" ifadelerini kullandı.

MÜZE YAPILMASINI İSTİYORLAR

Kundaklanan evi yıktırdıklarını söyleyen Kamil Genç, bu karardan pişman olduklarını ve onun yerine bir müze yapılmasını istediklerini dile getirdi. 30 Ekim 2022'de vefat eden annesi Mevlüde Genç'in vasiyeti üzerine yeni bir dernek kurduklarını ve yanan evin yerine bir müze yaptırmak için planlama çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Kamil Genç, "Bu evde benim iki kızımı 5 yaşındaki Saime ve 9 yaşındaki Hülya'yı, iki de kız kardeşim Gürsün ve Hatice'yi, bir de misafir olarak gelen teyzemin kızı Gülüstan'ı kaybettik. Gülüstan bize 2 haftalığına misafir olarak gelmişti, 'biraz daha gitmeyeyim' dedi ama nasip değilmiş, o da burada vefat etti" diye konuştu.

"ÖNCE PARLAMENTO İÇİNDEKİ NAZİ GRUPLARININ YOK EDİLMESİ LAZIM"

Almanya'da ırkçılığın sona ermesi için siyasetçilere çok iş düştüğünü vurgulayan Genç, "Siyasetçilerin öncelikle parlamento içindeki Nazi gruplarını yok etmeleri lazım. Bunlar parlamento içinde olduğu müddetçe ırkçılık gittikçe fazlalaşıyor. Benim isteğim birlik ve beraberlik. Biz birlik oldukça kimse bizi yıkamaz" dedi.

Olayın yaşandığı günün yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta herkesi anma törenine davet eden Genç, "Bazı yıllar biz 50 kişiyle anma töreni yapıyoruz. Çoğu insanlarımız duyarsız. Zamanı olan herkese katılım çağrısı yapıyoruz, gelin ve bizim yanımızda bulunun, bize destek verin ki Alman kamuoyu bizim birlik olduğumuzu görsün. Herkesi 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine bekliyoruz" şeklinde konuştu.