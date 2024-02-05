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    • Vahşette son nokta! İsrailli asker, Gazzeli sivile işkencenin görüntülerini yayınladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Vahşette son nokta! İsrailli asker, Gazzeli sivile işkencenin görüntülerini yayınladı
    İsrail, Filistin, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail'in Gazze'ye saldırıları da İsrail ordusunun zulmü de sürüyor. İsrail asker Yosee Gamzoo, Filistinli bir sivile yapılan işkencenin fotoğrafını bizzat paylaştı. Fotoğrafta, İsrailli bir askerin karşısına çıplak şekilde oturtulan Filistinli sivilin elleri arkadan bağlı ve bacağında kan izleri var. Filistinli sivilin işkenceye maruz bırakıldığı yer ise Gaza College olarak bilinen bir anaokulu.

    İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar tam 122 gündür devam ediyor. Saldırılarda toplam 27 bin 365 Filistinli öldürüldü. İsrail'in zulmüne ilişkin kanıtlara ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    Son olarak sosyal medyada yayılan bir fotoğraf işkencenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gazze'nin Rimal Mahallesi'nden yayılan fotoğraf, insanlığın hafızasından kolay kolay silinebilecek gibi değil.

    İşkencenin fotoğrafı, İsrailli asker Yosee Gamzoo tarafından bizzat paylaşıldı. Fotoğrafta, bir Filistinli sivile işkence edildiği görülüyor. İsrailli bir askerin karşısına çıplak şekilde oturtulan Filistinli sivilin elleri arkadan bağlı ve bacağında kan izleri var. 

    Vahşette son nokta! İsrailli asker, Gazzeli sivile işkencenin görüntülerini yayınladı

    Fotoğrafta dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Filistinli sivilin işkenceye maruz bırakıldığı yerin bir okul olması. Okulun adı Gaza College. Okulun sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflardaki duvar renkleri, yer tespitinin teyit edilebilmesi için olanak sağlıyor. Ayrıca Gaza College'ın Hıristiyanlara ait bir anaokulu olduğu biliniyor. Bölgesel olarak ise Rimal Mahallesi'nin doğusunda ve Jala Caddesi üzerinde yer aldığı tahmin ediliyor.

    Vahşette son nokta! İsrailli asker, Gazzeli sivile işkencenin görüntülerini yayınladı

    Fotoğrafı paylaşan muhabir Younis Tirawi, işkenceye maruz bırakılan Filistinli sivilin bir kurşundan çıkan şarapnel parçasıyla yaralanmış olabileceğini ama isabetin o kadar da derin olmadığını söylüyor. Tirawi aynı zamanda Filistinli sivilin bacağında darbenin ise yanındaki masanın üzerinden duran sopanın sivri kısmından kaynaklanabileceğini aktarıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailFilistinGazze
    Haberler > Dünya > Vahşette son nokta! İsrailli asker, Gazzeli sivile işkencenin görüntülerini yayınladı
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