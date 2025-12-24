ABD'nin Colorado Springs şehrinde yaşayan Kimberlee Singler, 2023 yılında 9 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürmüş, ardından İngiltere'ye kaçmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İngiltere'den ABD'ye iade edilen kadın, eski eşiyle çocukların velayeti konusunda anlaşmazlık yaşadığını söyledi. Birinci derece cinayetle suçlanan kadının önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

ABD'nin Colorado Springs şehrinde yaşayan Kimberlee Singler, 2023 yılında 9 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürmekle suçlanıyor. Soruşturma dosyasına göre Singler, eski eşiyle çocukların velayeti konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşıyordu. İki ayrı cinayetle suçlanan Singler’ın önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

EVİNDE SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Mirror'ın haberine göre, çocukların Colorado Springs’teki evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada Singler, ilk ifadesinde evinde saldırıya uğradığını, çocukların da kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından öldürüldüğünü savunmuştu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak yaraları tespit edilen Singler’ın, o dönem 11 yaşında olan kızının ifadeleri de başlangıçta bu ifadeyi desteklemişti.

"ANNEM ÖLDÜRDÜ"

Ancak hayatta kalan kız çocuğu daha sonra ifadesini değiştirerek kardeşlerinin anneleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Bunun üzerine 26 Aralık 2023’te Singler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aynı gün ortadan kaybolan kadın, dört gün sonra Londra’da yakalanarak tutuklandı.

Singler, iki ayrı cinayetin yanı sıra bir cinayete teşebbüs, çocuk istismarı ve saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya. Polis kayıtlarına göre, olay sırasında eski eşinin yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Cinayetlerden bir gün önce ise mahkemenin, velayet anlaşmazlığı kapsamında çocukların tatil süresince babalarına teslim edilmesine karar verdiği bildirildi. Kadının, ifadesinde “Allah'ın kendisine çocuklarını öldürmesi gerektiğini söylediğini” öne sürdüğü belirtildi.

Colorado Springs Polis Şefi Adrian Vasquez, iade kararını soruşturma açısından “kritik bir dönüm noktası” olarak nitelendirerek, olayın toplum üzerinde derin bir etki oluşturduğunu söyledi. Savcılık, hayatta kalan çocuğun davada kilit tanıklardan biri olmasının beklendiğini açıklarken, Singler’ın ön duruşmaya kadar kefaletsiz olarak tutuklu kalması bekleniyor.

