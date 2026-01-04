ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi Güneydoğu Asya’yı ayağa kaldırdı. Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Endonezya başta olmak üzere ASEAN ülkeleri, Maduro’nun kaçırılmasını “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirerek BM Şartı’na saygı ve barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

ABD’nin operasyonu sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD’ye götürülmesi, Asya başkentlerinde endişeyle karşılandı. Açıklamalarda, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, sivillerin korunması ve gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiği ortak bir dille dile getirildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, tüm taraflara uluslararası hukuk ve BM Şartı çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu. Bakanlık, özellikle sivil halkın güvenliğinin öncelik olması gerektiğinin altını çizdi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı da operasyon sonrası Venezuela’daki durumu mercek altına aldıklarını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Angelica Escalona, anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini belirtirken, Filipin vatandaşları için seyahat ve güvenlik uyarısı yayımlandığını ve konsolosluk desteğinin sürdürüleceğini duyurdu.

Vietnam cephesinden gelen açıklamada ise yaşananlardan duyulan “derin endişe” vurgusu öne çıktı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, güç kullanmama ilkesinin ve devletlerin egemenliğine saygının uluslararası düzenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı da benzer bir çizgide açıklama yaparak, taraflara tansiyonu düşürme ve diyalog kanallarını açık tutma çağrısında bulundu. Açıklamada, sivillerin korunmasının vazgeçilmez bir öncelik olduğu vurgulandı.

EN SERT AÇIKLAMA MALEZYA'DAN GELDİ

ASEAN Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise en sert açıklamalardan birini yaptı. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamlesini “uluslararası hukuka açık bir aykırılık” olarak nitelendiren İbrahim, görevdeki bir devlet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden uzaklaştırılmasının tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapan İbrahim, bu tür müdahalelerin devletler arası güç kullanımına dair sınırları bulanıklaştırdığını ve küresel hukuki düzeni zayıflattığını söyledi. Venezuela halkının kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Malezya Başbakanı, dış güçlerin zorla dayattığı liderlik değişimlerinin geçmişte birçok ülkede daha derin krizlere yol açtığını hatırlattı.

