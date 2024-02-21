Venezuela'dan sıcak mesajlar: Mesafe uzak ama kalbimiz bir atıyor

Türk kültürünü tanıtmak ve kültürel iletişimi artırmak için dost ve kardeş ülkelerde medya buluşmaları düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) son durağı Venezuela oldu.

FATİH SELEK'İN HABERİ / KARAKAS - Türk ve Venezuelalı gazeteciler, başkent Karakas'ta yapılan medya buluşmasında bir araya geldi. YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, "Bu, şimdiye kadar düzenlediğimiz beşinci medya buluşması oldu. Bu toplantı, birbirine çok benzeyen iki ülkenin birbirlerini tanımaları ve iletişimi güçlendirme noktasında bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

TÜRKÇE KURSLARINA 180 KİŞİ BAŞVURDU

Karakas YEE Müdürü Hasan Nalbant da 68 ülkede 88 merkezde faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak "Venezuela Merkez Üniversitesi ile bir anlaşma imzaladık. Kampüste bir yer verdiler. Merkezimiz yakında burada faaliyet gösterecek. Türkçe kurslarına daha ilk aydan 180 kişi başvuruda bulundu. Bunda Türk dizilerinin de etkisi var" diye konuştu.

Venezuelalı gazeteciler için de Türkçe kursu açma vaadinde bulunan Nalbant "Dil eğitiminin yanı sıra Türk filmleri haftası, el sanatları ve okçuluğa yönelik kurslar düzenleyeceğiz. Bu kurslarda ülkemizi tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE JEOPOLİTİK OLARAK MÜHİM BİR AKTÖR"

Venezuelalı kıdemli gazetecilerden Telesur Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Patricia Villigas ise "Türkiye bizim için önemli. Jeopolitik olarak mühim bir aktör. İlişkilerimizi geliştirmeliyiz. Bu konuda bize büyük görev düşüyor. Türk dizileri televizyon kanallarımızda çok ilgi gördü. Hatta en çok izlenen program oldu" dedi.

Entrevista kanalı ekran yüzlerinden Venessa Maita da şunları söyledi: İki ülke 40 anlaşma imzaladı. Bunların gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye kardeş ülke. Kollarımız her zaman açık. Mesafe uzak olabilir ama kalplerimiz bir olduktan sonra sorun yok.

Toplantıda ortak platformlar kurulması, ortak kültürel yapımlara imza atılması, staj programları geliştirilmesi gibi öneriler sunuldu.