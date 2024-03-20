Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Vietnam Devlet Başkanı istifa etti

Vietnam Devlet Başkanı istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Vietnam Devlet Başkanı istifa etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da, Devlet Başkanı Vo Van Thuong istifa etti. Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi, Thuong 'un parti hükümlerini ihlal ettiğini açıkladı.

Vietnam News internet sitesinin haberine göre, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi konuya ilişkin açıklama yaptı.

"PARTİ HÜKÜMLERİNİ İHLAL ETTİ"

Açıklamada, Thuong'un parti hükümlerini "ihlal ettiği" belirtilerek, bu durumun kamuoyunda olumsuz görüşlere yol açtığı ve partinin, ülkenin ve Thuong'un "itibarını etkilediği" kaydedildi.

Partinin ve devletin kilit liderlerinden olduğu belirtilen Thuong'un görevinden "kendi isteğiyle" istifa ettiği aktarılan açıklamada, Merkez Komitenin istifayı kabul ettiği bildirildi.

DİĞER GÖREVLERİNE DE SON VERİLDİ

Açıklamada, Thuong'un, Devlet Başkanlığının yanı sıra Vietnam'daki en yüksek karar alma mercisi olarak tanınan 16 üyeli Politbüro üyeliği, parti merkez komitesi üyeliği ve 2021-2026 dönemi Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerine de son verildiği bilgisi paylaşıldı.

BAŞBAKANLIĞI 1 SENE SÜRDÜ

Vietnam'da Ocak 2023'te Nguyen Xuan Phuc'un Devlet Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Mart 2023'te yapılan Vietnam Ulusal Meclis oylamasında, Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi adayı Vo Van Thuong ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

Ülkenin güneyindeki Vinh Long bölgesinde doğan 54 yaşındaki Thuong'un, felsefe alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çocukluğunu yaşayamadı... Gazzeli 4 yaşındaki Seca Cuneyd’in yürek yakan çığlıkları - Dünya4 yaşındaki çocuğun yürek yakan çığlıklarıDünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye de listede... - DünyaDünyanın en mutlu ülkeleri açıklandıAB liderlerinden Filistin gündemiyle uluslararası zirve: Ateşkes çağrısı çıkacak mı? - DünyaAB liderlerinden 'Gazze'de ateşkes' çağrısı gelecek mi?Pakistan'da madende gaz patlaması: 12 işçi öldü - DünyaPakistan'da madende gaz patlaması: 12 işçi öldüTahtadan yapılmış dev güvercinler Gazze ve Ukrayna'da barış için yakıldı - DünyaTahtadan yapılmış güvercinler barış için yakıldıKimyasal madde taşıyan tanker alabora oldu! 8 ölü, 2 kayıp - DünyaKimyasal madde taşıyan tanker alabora olduGazze'de son durum... Ajanslar son dakika geçti: Kassam Tugayları çok sayıda İsrail askerini öldürdü - DünyaKassam Tugayları çok sayıda İsrail askerini öldürdüTrump'tan Prens Harry'ye bir gözdağı daha: 'Başkan seçilirsem ABD'den kovabilirim' - DünyaTrump'tan Prens Harry'ye bir gözdağı dahaHerkes onu konuşuyor! 16 aylık bebeğini bir başına bırakıp tatile gitti, sonrası korkunç - Dünya10 günlük tatil için evladından vazgeçti!Çin, aktarım uydusunu uzaya fırlattı - DünyaÇin, aktarım uydusunu uzaya fırlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...