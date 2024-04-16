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Vladimir Putin'e "Ukrayna" vetosu

Düzenleyen: / Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Vladimir Putin&#039;e &quot;Ukrayna&quot; vetosu

Dünya Haberleri  / AFP

İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin düzenlediği Normandiya çıkarmasının 80. yıl anma etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gerekçe gösterilerek davet edilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Normandiya Çıkarması'nın 80. yılı için Haziran ayında Fransa'da düzenlenmesi planlanan anma törenine davet edilmedi. Organizasyon komitesi, Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş suçları işlediğini belirterek Putin'in davet edilmeyeceğini, ancak Rusya'nın davet edileceğini bildirdi.

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Liberasyon Misyonu organizasyon komitesi yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan savaşına atıfta bulunarak "Şartlar göz önüne alındığında Vladimir Putin davet edilmeyecek" dedi. Açıklamanın devamında ise Rus halkının İkinci Dünya Savaşı sırasında fedakarlıkta bulunduğu ve Putin ile bir tutulamayacağı, etkinliğe Rusya'dan bir temsilcinin katılmasına izin vereceklerine dair ifadeler yer aldı. Söz konusu açıklama şu şekilde:

"Rusya ancak... Sovyet halklarının taahhüt ve fedakarlıklarının önemini onurlandırmak ve 1945 zaferine katkısını anmak için davet edilecek."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: AFP
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