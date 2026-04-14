Hürmüz Boğazı’ndaki askeri ablukadan Çin harekete geçti. Pekin’de BAE heyetini ağırlayan Çin lideri Xi Jinping, Orta Doğu ve Körfez’i ateş çemberinden çıkaracak 4 maddelik çözüm planını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan başkanlığındaki heyeti Pekin’de ağırladı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Şi, 4 maddelik öneride bulundu.

Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik mimarisini inşa etmenin zorunlu olduğunu ifade eden Şi, bunun için "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılığın gerekli olduğunu yineledi.

Xi ayrıca uluslararası hukukun “seçici uygulanmaması” gerektiğini vurgulayarak, dünyada “orman kanunlarının” geçerli olmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Xi Jinpingden ABD ve İrana 4 maddelik ateşkes planı!

ÇİN'İN ATEŞKES ÖNERİSİNDE NELER VAR?

Körfez ülkelerinin "birbirinden ayrılamayacak komşular" olduğu vurgulanarak, ortak, kapsamlı ve sürdürülebilir bir güvenlik yapısı oluşturulması çağrısı yapıldı.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği, yabancı müdahalelerin ve personel/tesis güvenliğinin korunması şart koşuldu.

BM merkezli uluslararası sistemin ve uluslararası hukuka dayalı düzenin kararlılıkla savunulması gerektiğine dikkat çekildi.

Güvenliğin kalkınmanın ön koşulu, kalkınmanın ise güvenliğin garantisi olduğu belirtilerek Çin’in modernleşme fırsatlarını Körfez ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğu mesajı verildi.

Xi Jinping'den ABD ve İran'a 4 maddelik ateşkes planı!

"GÜVENLİK KALKINMANIN GARANTİSİDİR"

Sözcü Mao Ning, Xi Jinping’in planındaki en kritik unsurun "denge" olduğunu söyledi.

BAE ve Körfez ülkelerinin yanı sıra Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ana güzergahı konumunda.

Veliaht Prens Al Nahyan da görüşmede, Çin'in Orta Doğu'da krizin çözümüne yönelik pozitif çabalarını takdir ettiklerini açıklayarak taraflar arasında ateşkesin sağlanması, çatışmaların durdurulması, bölgesel barış ile istikrarın en kısa sürede sağlanması, uluslararası gemi taşımacılığının güvenliğinin tesis edilmesi ve krizin küresel ekonomi ile enerji güvenliğine daha büyük zarar vermesinin önlenmesi için Çin ile yakın iletişimi ve eş güdümü sağlamaya hazır olduklarını duyurdu.

