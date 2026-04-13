İslamabad'daki tarihi zirveden beklenen sonuç çıkmadı, Trump Pazartesi sabahı için 'abluka' talimatını verdi. ABD basınına göre Ankara liderliğindeki bölge ülkeleri, 14 günlük ateşkesin uzatılması ve tarafların yeniden masaya oturması için yoğun bir istişare trafiği yürütüyor.

İslamabad'daki ateşkes görüşmelerden sonuç çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun ve füze stoklarının tükendiğini iddia ederek Pazartesi sabahı başlayan Hürmüz Boğazı için resmen abluka uygulayacaklarını duyurdu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE KRİTİK EŞİK

Wall Street Journal'ın haberine göre bölge ülkeleri, ABD ve İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tarafların meydan okuyan açıklamalarına rağmen, daha fazla diplomasi için kapının açık olduğu ve ikinci tur görüşmelerin birkaç gün içinde yapılabileceği iddia edildi.

Başta Türkiye olmak üzere Pakistan ve Mısır salı günü ilan edilen iki haftalık ateşkes süresinin uzatılmasını sağlamak için ABD ile istişarelerini sürdürüyor.

MASADAKİ ÜÇ BÜYÜK PÜRÜZ

İslamabad'daki görüşmeler, 1979 yılından bu yana Amerikan ve İranlı liderleri karşı karşıya getiren en yüksek zirve olarak kayıtlara geçmişti.

Müzakerelerin tıkanmasındaki temel nedenler, Hürmüz Boğazı'nın ücret alınmadan yeniden açılması, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun akıbeti ve İran'ın yurt dışında dondurulmuş yaklaşık 27 milyar dolarlık gelirinin serbest bırakılması talebi olarak sıralanmakta.

İranlı yetkililer, uranyum stokunu azaltma veya sembolik miktarlarda zenginleştirmeye devam etme yönünde karşı teklifler sunsa da taraflar bir uzlaşma noktasına varamadı.

İslamabadda düğüm çözülemedi: Türkiye ve bölge ülkelerinden ikinci tur hamlesi! Ateşkesi uzatabiliriz

TRUMP'TAN "GERİ DÖNMEZLERSE DÖNMESİNLER" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın bir sonraki müzakere turuna dönüp dönmemesinin kendisi için bir önem taşımadığını söyledi. "Geri dönmezlerse benim için sorun yok" diyen Trump, "orduları yok oldu ve füzeleri büyük ölçüde tükendi" dedi.

PAZARTESİ SABAHI ABLUKA BAŞLIYOR

Birçok ülkenin İran'ın petrol satmasını engellemek için birlikte çalıştığını kaydeden Trump, bu çabaların çok etkili olacağını ileri sürdü.

AL MONITOR YAZDI: MİT’TEN KRİTİK İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ

Pakistan’ın arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkesin yankıları sürerken, Türkiye’nin bu süreçteki "kilit" rolü gün yüzüne çıktı. Alm Monitor şunları yazdı: "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD ve İran arasındaki gerilimi düşürmek için devreye girerek taraflar arasında yanlış anlaşılmaları önleyen doğrudan kanallar kurdu. Özellikle CIA ve İran Devrim Muhafızları gibi birbirine zıt kutuplarla aynı anda konuşabilen nadir aktörlerden biri olan Türkiye, mesaj trafiğini kusursuz yönetti."

Türkiye ve bölge ülkelerinden ikinci tur hamlesi! "Ateşkesi uzatabiliriz"

Ateşkesin önünü açmak için sadece bir ay içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD’li mevkidaşları ve bölge aktörleriyle 150’den fazla telefon trafiği gerçekleştirdiği öğrenildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ise "istihbarat diplomasisini" kullanarak, hem Batılı yetkililerle hem de İranlı muhataplarıyla sessiz ama etkili bir koordinasyon yürüttü.

"KARDEŞ KAVGASINI ENGELLEYEN TÜRK HAMLESİ"

Ankara’nın masadaki en büyük önceliklerinden biri de bölgesel güvenlik oldu. diyen Al Monitor, " MİT, ABD’nin İran hükümetine karşı bazı Kürt grupları silahlandırma planlarına karşı ağırlığını koydu. İbrahim Kalın’ın "on yıllarca sürecek bir kardeş kavgasına yol açar" uyarısıyla bölge koruma altına alındı. Ankara’nın Iraklı yetkililerle yaptığı yoğun görüşmeler sonucunda, sınır hattındaki hareketlik rafa kaldırıldı" değerlendirmesini paylaştı.

