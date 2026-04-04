İtalya’da bulunan 3 havalimanında jet yakıtı kısıtlaması başladı. Enerji krizinin havacılık sektörüne yansıması olduğu düşünülen uygulama, 9 Nisan’a kadar sürecek. Öncelik ise ambulans ve devlet uçuşlarına verilecek.

İtalya’da Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarında bazı uçuşlar için jet yakıtı kısıtlaması uygulamaya girdi. Uygulamanın 9 Nisan’a kadar devam edeceği bildirildi.

ÖNCELİK AMBULANS UÇAKLARINDA

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, söz konusu havalimanlarına yakıt sağlayan "Air BP Italia", hava yollarına bir NOTAM (havacılara bildiri) yayımladı. NOTAM’da, yakıt temininde önceliğin ambulans uçaklarına, devlet uçuşlarına ve uçuş süresi 3 saatten uzun olan seferlere verileceği belirtildi. Diğer uçuşlar ise sınırlı bir program çerçevesinde yakıt alabilecek.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞIN YANSIMASI

Bu kısıtlamalar, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırısıyla başlayan Orta Doğu’daki çatışmaların ardından ortaya çıkan enerji krizinin havacılık sektörüne yansıması olarak yorumlandı.

Öte yandan, Venedik, Treviso ve Verona havalimanlarının işletmesini yürüten Save Grup’tan yapılan açıklamada, kendi bünyelerindeki yakıt kısıtlamalarının “önemli boyutlarda olmadığı” vurgulandı.

