İran'a yönelik saldırılar için bölgeye gönderilen "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, çamaşırhanede çıkan yangının ardından onarım için Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne demirledi.

CNN'in haberine göre, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin çamaşırhanesinde, 12 Mart'ta çıkan yangında 2 kişi hafif yaralanmıştı.

Yangın sonrası ilk kez görüntülendi! USS Gerald R. Ford uçak gemisi Girit Adası'nda

TEKNİK ARIZADAN KAYNAKLANAN YANGIN

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filodan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığı duyurulmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu, Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi, "gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü" iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası