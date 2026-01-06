Yapay zeka pazarının lideri Nvidia’nın CEO’su, Jensen Huang'ın ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Vera Rubin adlı yeni nesil çip plaformunun tam üretime geçtiğini duyurdu. Bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi beklenen çipler, şirketin önceki ürünlerine göre 5 kat daha fazla yapay zeka bilgi işlem gücü ve token üretiminde 10 kat verimlilik artışı sunuyor.

VERE RUBİN PLATFORMU İLE 10 KAT VERİMLİLİK

Yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülmesi planlanan yeni çiplerin detaylarını açıklayan Huang, çiplerin şimdiden şirketin laboratuvarlarında yapay zeka firmaları tarafından test edildiğini bildirdi.

Bununla birlikte, altı ayrı Nvidia çipinden oluşan Vera Rubin platformunun bu yıl içinde tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisi sunucunun, şirketin 72 grafik birimi ve 36 yeni merkezi işlemcisini barındıracağı açıklandı. Huang, binin üzerinde Rubin çipiyle "pod" adı verilen sistemler halinde bir araya getirilebilen bu platformların, yapay zeka sistemlerinin temel birimi olan "token" üretim verimliliğini 10 kat artırabileceğini vurguladı.

Huang, bu devasa performans artışına ulaşmak için Rubin çiplerinin, sektörün genelinin benimsemesini umduğu, tescilli bir veri türü kullandığını belirtti. Huang, "Yalnızca 1,6 kat daha fazla transistör sayısına sahip olmamıza rağmen, performansta bu denli devasa bir sıçrama yapabilmemizi sağlayan şey budur" dedi.

YAPAY ZEKADA REKABET VE YENİ TEKNOLOJİLER

Nvidia, yapay zeka modellerinin eğitimi pazarında hâlâ baskın olsa da, geleneksel rakipleri AMD ve Google'ı gibi müşterileri ile yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. Huang'ın konuşmasının büyük bir kısmı, yeni çiplerin sohbet botu kullanıcılarına daha hızlı cevap sunmasına yardımcı olmayı amaçlayan "bağlamsal hafıza depolama" adlı yeni bir depolama teknolojisi katmanı da dahil olmak üzere, bu görevde ne kadar iyi performans göstereceğine odaklandı.

HANGİ ŞİRKETLER YENİ NESİL ÇİPLERİ KULLANACAK?

Şirket ayrıca, binlerce makineyi birbirine bağlamanın anahtarı olan "ortak paketlenmiş optikler" (co-packaged optics) adı verilen yeni bir bağlantı türüne sahip yeni nesil ağ anahtarlarını tanıttı. Bu teknoloji Broadcom ve Cisco Systems'ın ürünleriyle rekabet edecek.

Nvidia, CoreWeave'in yeni Vera Rubin sistemlerine sahip olacak ilk şirketlerden biri olacağını, ayrıca Microsoft, Oracle, Amazon ve Alphabet'in de bu sistemleri benimsemesini beklediğini ifade etti.

NVIDIA'NIN YENİ NESİL ÇİPLERİNE ADINI VEREN VERA RUBİN KİMDİR?

Amerikalı astronom Vera Florence Cooper Rubin (23 Temmuz 1928 - 26 Aralık 2016), galaksilerin dönüş hızları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Galaksi dönüş eğrilerini inceleyerek, galaksi hareketinin tahmin edilen ve gözlemlenen biçimleri arasındaki tutarsızlığı, yani "galaktik dönüş problemi"ni ortaya çıkardı.

Philadelphia'da doğan Rubin, Vassar Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Princeton Üniversitesi'nin kadınları kabul etmeyen astronomi yüksek lisans programına giremeyince, Cornell Üniversitesinde fizik yüksek lisansını (1951) bitirdi. Bu tezde, galaksilerin dairesel hareket ettiğini iddia ederek Büyük Patlama teorisine meydan okudu (ancak bu kabul görmedi). 1954'te Georgetown Üniversitesinde doktorasını tamamladı; tezinde galaksilerin rastgele değil, gruplar halinde bulunduğunu öne sürdü (bu da 20 yıl sonra kabul gördü).

Mezuniyet sonrası Montgomery Junior College ve Georgetown Üniversitesinde ders verdi. 1965'te Palomar Gözlemevini kullanan ilk kadın oldu ve aynı yıl Washington Carnegie Enstitüsünde (DTM) çalışmaya başladı.

Kent Ford ile yaptığı yüzlerce gözlemle "Rubin-Ford etkisi" teorisini geliştirdi. Yoğun tartışmalardan kaçınmak için çalışma alanını Andromeda Galaksisi'nden yola çıkarak galaksi dönüş eğrilerine kaydırdı. Galaksilerin tahmini ve gerçek hareketleri arasındaki kesin uyuşmazlığı gösterdi: Galaksiler dağılmayacak kadar hızlı dönüyordu, bu da onları bir arada tutan görünmez, kütleçekim etkisine neden olan "karanlık madde"nin varlığını kanıtladı. Hesaplamaları, gözlemlenenin 10 katı kadar karanlık madde olması gerektiğini gösterdi.

Rubin'in çalışmaları, 1970'lerde karanlık maddenin varlığına dair en güçlü kanıtı sundu. Karanlık madde, günümüzde galaksi dönüş problemini çözen en uygun adaydır. Rubin ise alternatif olarak öne sürülen MOND (Modifiye Edilmiş Newton Dinamikleri) yaklaşımını, "evrenin yeni, bilinmeyen bir parçacıkla dolu olduğunu düşünmekten daha çekici" bularak kendi teorisine tercih etmiştir.

