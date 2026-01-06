Yapay zeka dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Yann LeCun, Meta’dan ayrılışının perde arkasını ilk kez anlattı. Uzun yıllar şirketin en tepesinde yer alan LeCun, kopuşun nedenini doğrudan Mark Zuckerberg’in strateji değişimine bağladı.

"HER ŞEY SERBESTTİ, PARA SORUN DEĞİLDİ"

LeCun, Meta’daki ilk yıllarını "tam özgürlük" dönemi olduğunu söyledi. Şirketin kendisine sınırsız araştırma alanı sunduğunu söyleyen LeCun, Meta’yı “boş bir tuval, sınırsız yetki” olarak gördüğünü aktardı.

Meta’da deprem: Yapay zekanın efsane ismi neden ayrıldı?

CHATGPT SONRASI TALİMAT GELDİ

2022’de ChatGPT ve Google Gemini’nin yükselişiyle tablo değişti. Zuckerberg, LeCun’dan Meta’nın kendi büyük dil modelini geliştirmesini istedi. LeCun bu projeye, Llama’nın açık kaynaklı ve ücretsiz olması şartıyla onay verdi.

Llama modelleri kısa sürede yapay zeka dünyasında büyük sarsıntılara neden oldu. Ancak son çıkan Llama 4 modeli, sektörde “geride kalmış” eleştirileriyle karşılaştı.

ZUCKERBERG HIZ DAYATTI, BİZ GERİ DÜŞTÜK

LeCun, Meta’daki kopuşun temel nedenini doğrudan Zuckerberg’e bağladı. Yönetimin güvenli ve kanıtlanmış yolları seçtiğini söyleyen LeCun, bu yaklaşımın yenilikçi fikirleri boğduğunu dile getirdi.

“Yeni fikirlerimiz vardı ama onlar hep güvenli olanı seçti. Böyle yaparsanız geride kalırsınız” sözleriyle rahatsızlığını net biçimde ortaya koydu.

DİL MODELLERİ ÇIKMAZ SOKAK

LeCun’a göre büyük dil modelleri insanüstü yapay zekaya giden yol değil. Asıl sıçramanın, dünyayı fiziksel olarak anlayabilen “world model” sistemleriyle geleceğini ileri sürdü.

GİZLİ KOPUŞ: SÜPER ZEKA LABORATUVARI

Zuckerberg, LeCun’un savunduğu dünya modellerine destek verdiğini söylese de farklı bir yol izledi. Meta bünyesinde yalnızca büyük dil modellerine odaklanan ayrı bir “Süper Zeka Laboratuvarı” kuruldu. Bu yapı için yüz milyonlarca dolarlık sözleşmelerle yeni araştırmacılar transfer edildi.

14 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Zuckerberg’in en dikkat çeken hamlesi Scale AI’nin kurucusu Alexandr Wang oldu. Meta, Scale AI’nin neredeyse yarısını 14 milyar dolara satın aldı. Wang, yeni Süper Zeka Laboratuvarı’nın başına geçti.

Bu hamleyle LeCun, kendisinden çok daha genç ve deneyimsiz bulduğu Wang’a bağlı konuma düştü.

“Facebook’taki ortalama mühendis yaşı 27’ydi. Ben iki katıydım” sözleriyle yaşanan güç değişimini özetledi.

"BANA NE YAPACAĞIMI KİMSE SÖYLEYEMEZ"

Yetki değişimi LeCun için bardağı taşıran son damla oldu. Röportajda tavrını açıkça ortaya koydu:

"Bir araştırmacıya ne yapacağını söylemezsiniz. Bana hiç söyleyemezsiniz."

YENİ ŞİRKET, BÜYÜK HEDEF

LeCun, Meta’dan ayrıldıktan sonra Advanced Machine Intelligence Labs adlı yeni şirketini kurdu. Girişimin hedeflenen değerlemesi 3 milyar dolar olarak açıklandı. LeCun, burada “world model” odaklı yapay zeka çalışmalarına devam ediyor.

