Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Yapışık ikizlerden Abby evlendi: Düğün dansı ortaya çıktı

Yapışık ikizlerden Abby evlendi: Düğün dansı ortaya çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Dünya Haberleri

ABD'de yapışık ikizler Abby ve  Brittany Hensel, Josh Bowling ile 2021'de gizlice evlendi. İkizlerin ve Bowling'in düğünde dans ederken çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. 

Minnesota'da doğan, Amerikalı  Abby ve Brittany Hensel, 40.000 doğumda bir gerçekleşen yapışık ikiz vakası olarak adlarını duyurdu. 

Abby ve Brittany, kalp sorunu ve organ yetmezliği dışında bir sağlık sorunu yaşamayan ikizler; 2 omurga, 2 kalp, 2 yemek borusu, 2 mide, 3 böbrek, 2 safra kesesi, 4 akciğer, 1 karaciğer, 1 göğüs kafesi ile 1 dolaşım sistemi ve kısmi sinir sistemini paylaşıyor.

Kafaları dışında ise görünürdeki uzuvları tek. Doğumda 3. kolları da bulunmasına rağmen ameliyatla biri alınmış. Brittany sağ tarafını, Abigail  sol tarafını hissetmemesine rağmen içgüdüsel olarak sanki tek kişiymiş gibi koordineli hareket edebiliyorlar. 

2012 yılında TLC'de yayınlanan "Abby & Brittany" adlı reality şovuyla ün kazanan ikizler, hala Minnesota'da yaşıyor.

İKİZİNİN ONAYINI ALDI

Abby ve eski asker Josh Bowling ile 2017'de bir kilisede tanıştı ve kısa sürede birbirlerine aşık oldular. Josh, Brittany'nin de onayını aldıktan sonra Abby'ye evlenme teklifi etti.

Çift, 2021'de sadece yakın aile ve arkadaşlarının katıldığı küçük bir törenle evlendi. Abby ve Josh, evliliklerinin ardından Minnesota'da yaşamaya devam etmeyi planlıyorlar.

İkizler, öğretmenlik mesleklerini sürdürmeye devam etmeyi düşünüyorlar.

 

Düzenleyen:  - Dünya
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
X'te ücretli abonelikler ücretsiz kullanılabilecek! Elon Musk şartını açıkladı - DünyaX'te ücretli özellikler kalkıyor! Musk şartını duyurduİsrail'i aklamak isteyen gazeteci sert kayaya çarptı! BM Raportöründen tokat gibi cevap - Dünyaİsrail'i aklamak isteyen gazeteci sert kayaya çarptıGüney Kore'de zincirleme facia: 13 araç birbirine girdi - DünyaGüney Kore'de zincirleme facia: 13 araç birbirine girdiYunanistan'da şiddetli deprem! 4.3 ve 5.7 ile sallandılar - DünyaYunanistan'da art arda şiddetli depremlerGazze'de son durum... Can kaybı 33 bine yaklaştı - DünyaGazze'de can kaybı 33 bine yaklaştıJaponya'da 'beni-koji' alarmı! Şüpheli ölümlerin sayısı 5'e yükseldi - DünyaJaponya'da 'beni-koji' alarmı! Can kaybı 5'e yükseldiİsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor! 13 Filistinli öldü, onlarca yaralı var - Dünyaİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli öldüDört Türk hayatını kaybetmişti! İkinci Solingen saldırısı aydınlatılmalı - Dünyaİkinci Solingen saldırısı aydınlatılmalı"İsrail, Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi" iddiası - Dünya"İsrail, Halep Havalimanı'na saldırdı" iddiasıPentagon'dan 'geçici liman' açıklaması: Planlandığı gibi ilerliyor - DünyaABD'den geçici liman açıklaması: Planlandığı gibi ilerliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...