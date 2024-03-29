Yapışık ikizlerden Abby evlendi: Düğün dansı ortaya çıktı

ABD'de yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, Josh Bowling ile 2021'de gizlice evlendi. İkizlerin ve Bowling'in düğünde dans ederken çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı.

Minnesota'da doğan, Amerikalı Abby ve Brittany Hensel, 40.000 doğumda bir gerçekleşen yapışık ikiz vakası olarak adlarını duyurdu.

Abby ve Brittany, kalp sorunu ve organ yetmezliği dışında bir sağlık sorunu yaşamayan ikizler; 2 omurga, 2 kalp, 2 yemek borusu, 2 mide, 3 böbrek, 2 safra kesesi, 4 akciğer, 1 karaciğer, 1 göğüs kafesi ile 1 dolaşım sistemi ve kısmi sinir sistemini paylaşıyor.

Kafaları dışında ise görünürdeki uzuvları tek. Doğumda 3. kolları da bulunmasına rağmen ameliyatla biri alınmış. Brittany sağ tarafını, Abigail sol tarafını hissetmemesine rağmen içgüdüsel olarak sanki tek kişiymiş gibi koordineli hareket edebiliyorlar.

2012 yılında TLC'de yayınlanan "Abby & Brittany" adlı reality şovuyla ün kazanan ikizler, hala Minnesota'da yaşıyor.

İKİZİNİN ONAYINI ALDI

Abby ve eski asker Josh Bowling ile 2017'de bir kilisede tanıştı ve kısa sürede birbirlerine aşık oldular. Josh, Brittany'nin de onayını aldıktan sonra Abby'ye evlenme teklifi etti.

Çift, 2021'de sadece yakın aile ve arkadaşlarının katıldığı küçük bir törenle evlendi. Abby ve Josh, evliliklerinin ardından Minnesota'da yaşamaya devam etmeyi planlıyorlar.

İkizler, öğretmenlik mesleklerini sürdürmeye devam etmeyi düşünüyorlar.