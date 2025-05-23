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Yargı kararını yok saydı! İstihbaratın başına yeni isim atadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yargı kararını yok saydı! İstihbaratın başına yeni isim atadı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netanyahu, yargı kararına rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesinin İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasının yasal olmadığına hükmetmesine rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atadı.

NETANYAHU'DAN İSTİHBARATA YENİ ATAMA

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusu Eğitim Komutanlığı ve Genelkurmay Kolordusu Komutanı Tümgeneral David Zini'nin göreve getirildiği duyuruldu.

Yüksek Mahkemenin, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın uygunsuz ve yasalara aykırı bir şekilde görevden alınmaya çalışıldığına hükmetmesine rağmen Netanyahu, Zini'yi Şin-Bet Direktörü olarak görevlendirdi.

Atamanın duyurulduğu açıklamada, Zini'nin 7 Ekim saldırısından aylar önce Gazze Tümeni'nin sürpriz baskınlara hazırlığını ele alan ve zayıf yönlerini tespit eden bir rapor hazırladığına işaret edildi.

YARGI GÖREVDEN ALINMASININ YASAL OLMADIĞINA KARAR VERMİŞTİ

İsrail Yüksek Mahkemesi, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden almasının yasal olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun başta "Katargate" olmak üzere çevresindeki kişilerle ilgili soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü'yle çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, dayanaksız ve yargısız bir şekilde söz konusu kararı aldığına dikkati çekmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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