Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, kuyumcuda 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 801 bin TL) değerindeki kolyeyi yutan şüpheli tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren olay, Yeni Zelanda'da yaşandı. Kuyumcuya giren bir şüpheli, 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 801 bin TL) değerindeki kolyeyi yuttu.

801 BİN TL'LİK KOLYEYİ YUTTU

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, polis yerel saatle 15.30 civarında Auckland'daki kuyumcudan ihbar aldı. Olay yerine intikal eden ekipler, 32 yaşındaki şüphelinin 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi yuttuğunu tespit etti.

Kolyeyi yutan şüpheli, polis tarafından hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı. Bölge Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından tutuklu yargılanmasına karar verilen şüphelinin, bir sonraki duruşmasının 8 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Yeni Zelanda'da pes dedirten olay! Çaldığı 800.000 TL'lik kolyeyi saniyeler içinde yuttu

Kolyenin 18 ayar altından yapıldığı, 60 beyaz elmas ile 15 mavi safir ile süslendiği belirtildi. Kolyenin içindeki altın ahtapotun gözlerinin ise iki siyah elmas olduğu kaydedildi.

Yumurta şeklindeki yeşil renkli kolyenin etrafında değerli mücevherlerle kaplanmış çiçek motifleri, içerisinde ise ahtapot figürü yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası