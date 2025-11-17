Berlin Senatosu çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sokaklarda yere atılan sigaradan büyük hacimli atıklara kadar pek çok ihlalde para cezalarını rekor düzeyde artırdı. Buna göre Berlin'de yere sigara izmariti atmanın cezası 80 ila 120 eurodan 250 ila 3 bin euro düzeyine çıkarıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, çevre kirliliğini önlemeye yönelik yeni bir adım atıldı. Senato, günlük yaşamın birçok alanını kapsayan ve ihlallere uygulanacak cezaları içeren güncellenmiş ceza kataloğunu onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Berlin’de yaşayanlar ve kenti ziyaret edenler için belirlenen para cezaları önemli ölçüde yükseltildi.

BU CEZA SİGARAYI BİLE BIRAKTIRIR!

Karara göre Berlin genelinde yere sigara izmariti atmanın cezası 80 ila 120 eurodan 250 ila 3 bin euro düzeyine çıkarıldı. Ancak bu suçu işleyen kişinin yasaktan haberinin olmaması veya kent kamu düzeni çalışanlarının takdirine bağlı olarak ilk aşamada 55 euro uyarı cezası da verilebilecek.

CEZALAR 5 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Senato’nun onayladığı ceza kataloğuna göre plastik poşetleri, tek kullanımlık karton bardakları, meyve suyu kutularını veya sakızları yere atmanın cezası ise 250 ile 500 euro düzeyine çıkarıldı.

İhlal durumunda görevlilerin takdirine bağlı olacak şekilde 55 euroluk uyarı cezası uygulanabilecek. Ancak kent sokaklarının kirletilmesinde suçun büyüklüğü ve kapsamı gibi nedenlerle verilecek para cezası 5 bin euroya kadar yükselebilecek.

Cam şişe, cam kırıkları, çivi, hurda metal ve demir parçaları gibi dönüşümü ve bertaraf edilmesi zor olan atıkları kent sokaklarına veya kamu alanlarına atmanın cezasının üst sınırı ise 800 euroya yükseltildi.

Sigara paketlerini, kağıt parçalarını veya meyve kabuklarını yere atanlara ise 30 ile 40 euro arasında uyarı cezası verilecek. Ancak burada da suçun kapsamına göre para cezası 100 euroya kadar yükselebilecek.

ÇÖP BÜYÜKSE CEZA DA BÜYÜK

Berlin Senatosu’nun kent sokaklarında kirliliğin önüne geçmek amacıyla kabul ettiği yeni ceza tarifesinde en yüksek para cezaları büyük hacimli atıkları kapsıyor. Karara göre inşaat molozlarını yasa dışı şekilde dökenler veya tehlikeli atıkları yönetmeliklere aykırı biçimde imha edenlere verilecek para cezası 100 bin euroya çıkarıldı.

Yol kenarına sokak ortasına şilte, bavul, kanepe, bebek arabası, resim çerçevesi ve büyük hacimli kutular bırakanlara verilen para cezaları da iki katına çıkarılarak 300 euro ile bin 500 euro düzeyine yükseltildi.

Küvet, karyola gibi büyük eşyaları sokağa atmanın cezası ise bin 500 ile 4 bin euro arasında olacak. Bu kategorideki atıkların daha büyük hacimli olması halinde ceza miktarı 11 bin euroya kadar yükselebilecek.

Televizyon, çamaşır makinası, buzdolabı ve radyatör gibi elektronik cihazların yasa dışı yollarla imha edilmesi veya sokağa atılması halinde ise bin ile 15 bin euro arasında para cezası verilecek.

Berlin’de geri dönüşüm merkezlerinde 3 ile 8 euro arasında imha edilebilen küçük otomobil lastiklerinin yasa dışı imhasının cezası 700 euroya, daha büyük araçların lastiklerinin imhası veya sokağa atılmasına ise 20 bin euroya kadar para cezası uygulanabilecek.

ÇÖP HİZMETİ RANDEVUYLA

Başkent Berlin'de evsel atık dışındaki çöplerin toplanması, ayrıştırılması veya imha edilmesi için belli bölgelerde büyük hacimli çöp toplama ve geri dönüşüm merkezleri bulunuyor. Şehir sakinleri atmak istedikleri küçük veya büyük hacimli çöpleri bu merkezlere götürerek ücretsiz olarak imha edilmesini isteyebiliyor.

Ayrıca, şehirde Belediye çöp hizmetlerinden randevu alınarak büyük hacimli atıkların toplanılması talebinde bulunulabiliyor.

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası