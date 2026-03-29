Çin ile Kuzey Kore, Covid-19 salgını nedeniyle kesilen yolcu uçuşlarını yeniden başlatıyor. Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China, "CA 121/122" sefer sayılı Pekin-Pyongyang uçuşlarını 30 Mart 2026’dan itibaren gerçekleştireceğini açıkladı.

YOLCULUK 2 SAAT SÜRECEK

Pekin-Pyongyang hattındaki ilk uçuş, yarın yerel saatle 08.30’da Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan kalkacak ve yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı’na ulaşacak.

Air China, bu hatta “Boeing 737-800” tipi uçaklarla haftada gidiş-dönüş seferler yapmayı planlıyor. Kuzey Kore’nin bayrak taşıyıcı şirketi Air Koryo ise 2023 sonunda Çin’e yolcu seferlerini yeniden başlattı. Pekin ve Şınyang şehirlerine haftada ikişer sefer düzenleniyor.

Çin ile Kuzey Kore arasında Covid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatılmıştı. Uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte, iki ülke arasındaki düzenli hava yolu ulaşımı da tamamen aktif hale gelmiş olacak.

