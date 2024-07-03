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Yirmi yıl önce keşfedilen rezervler ihraç ediliyor! Uganda bir ülkeyle daha anlaşma sağladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yirmi yıl önce keşfedilen rezervler ihraç ediliyor! Uganda bir ülkeyle daha anlaşma sağladı
Uganda, Kenya, Petrol İhracatı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uganda, yaklaşık 20 yıl önce keşfettiği petrol rezervlerini ihraç ediyor. İlk ihracatını mart ayında Tanzanya'ya yapan Uganda, Kenya'ya da ihracata başladı.

2006 yılında keşfettiği rezervler sonrası Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahmin edilen Uganda'dan yeni bir hamle geldi.
İlk petrol ihracatını Tanzanya'ya gerçekleştiren Uganda, Kenya'ya da petrol ihraç etmeye başladı.

Uganda Ulusal Petrol Şirketi (UNOC) tarafından yapılan açıklamada, Kenya'ya 58 bin metrik tonluk ilk petrol sevkiyatının gerçekleştirildiği duyuruldu.

"ÜLKEMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Uganda Enerji ve Maden Geliştirme Bakanı Dr. Ruth Nankabirwa, Kenya'nın Mombasa kentine yapılan ilk sevkiyat için düzenlenen törende konuştu. Nankabirwa törende yaptığı konuşmada, atılan adımın ülkesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Uganda Petrol İdaresi (PAU) geçen yıl Kingfisher petrol sahalarındaki kuyularda sondaja başlamış, Uganda'dan ilk petrol ihracatı ise mart ayında Tanzanya'ya gerçekleştirilmişti. 

Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günde 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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