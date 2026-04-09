Kırgızistan’da meydana gelen olay gerilim filmlerini aratmadı. 65 yaşındaki bir adam, kırılan merdiven nedeniyle düştüğü kuyuda tam 16 gün boyunca mahsur kaldı. Su içerek hayatta kalan yaşlı adam kurtuluşu ise sesini duyurduğu çocuklar sayesinde oldu.

Kırgızistan’da 65 yaşındaki bir adam, bahçesindeki kuyuda günlerce mahsur kaldı. Batken bölgesinde ikamet eden yaşlı adam, 22 Mart’ta evine gelen su akışını kontrol etmek amacıyla bahçesindeki 18 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Yok böyle talihsizlik! 16 gün sürdü, hayatı kabusa döndü...

MERDİVEN KIRILINCA KUYUYA DÜŞTÜ

Her zaman kullandığı merdivenin kırılması sonucu kuyu düşen adam kendi çabaları ile çıkmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da yardım çığlıkları attı. Ama sesini duyan olmadı.

SU İÇEREK HAYATTA KALDI

Dile kolay tam 16 gün boyunca gün ışığından uzak daracık kuyuda mahsur kalan adam sadece su içerek hayata tutundu.

OYNAMAYAN GELEN ÇOCUKLAR KURTARDI

Gereilim filmlerine senaryo niteliğindeki olay bahçeye oymaya gelen çocuklar sayesinde son buldu. Sesleri duyan yaşlı adam son takati ile çığlık attı ve kendini fark ettirdi. Sonrasında adrese ekipler sevk edildi. Kurtarma ekipleri adamı kuyudan çıkardı.

Uzun süre aç kaldığı için oldukça halsiz olduğu gözlemlenen yaşlı adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

