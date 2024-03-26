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Yolları kapattılar, polise hayvan gübresi sıktılar! Çiftçiler sokakları savaş alanına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yolları kapattılar, polise hayvan gübresi sıktılar! Çiftçiler sokakları savaş alanına çevirdi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yolları kapattı. Polise hayvan gübresi sıkıp yumurta fırlatan çiftçiler, sokakları savaş alanına çevirdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarına karşı çıkan çiftçiler, protesto amacıyla traktörleriyle üçüncü kez Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Çiftçiler, AB Tarım Bakanlarının toplandığı binanın yer aldığı caddeyi trafiğe kapattı.

HAYVAN GÜBRESİ PÜSKÜRTTÜLER

Polis barikatlarına saman ve hayvan gübresi püskürten çiftçiler, yumurta ve sis bombası fırlattı. Schuman'da toplanan çiftçiler ise polis barikatlarının önünde ahşap paletleri ateşe verdi, polis ise tazyikli su sıktı.

Bir grup çiftçi de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nı traktörleriyle ablukaya aldı.

Yolları kapattılar, polise hayvan gübresi sıktılar! Çiftçiler sokakları savaş alanına çevirdi - 1. Resim

TARIM POLİTİKASINDA DEĞİŞKLİK TALEBİ

Çiftçiler, AB'nin tarım politikalarında değişiklik yapılmasını, MERCOSUR gibi serbest ticaret anlaşmalarına son verilmesini, daha adil fiyatlandırma politikası talep ediyor.

Yolları kapattılar, polise hayvan gübresi sıktılar! Çiftçiler sokakları savaş alanına çevirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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