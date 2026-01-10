Suriye ordusu bu sabah, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG'ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı. Bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından Suriye cephesinden ilk açıklama geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep'te terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik yürütülen operasyonun, "kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders" olduğunu belirtti.

Suriye ordusu Halep'te terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonun tamamlandığını duyururken, güvenlik kaynakları teröristlerin tuzaklamalarına karşı arama-tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Terör unsurlarına yönelik operasyonun ardından Suriye'den ilk açıklama geldi.

YPG operasyonunun ardından Suriyeden ilk açıklama: Kaosa bel bağlayanlara ders oldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, X sosyal medya platformundan, Suriye güvenlik güçlerinin Halep’te Şeyh Maksud Mahallesi’ne girerek terör örgütü PKK/YPG’nin de içinde yer aldığı SDG unsurlarını bölgeden temizlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı, orduyu, güvenlik güçlerini ve devletin sivil kadrolarını tebrik eden Zeydan, Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin yeniden Suriye devletinin kontrolüne geçtiğini belirtti.

YPG operasyonunun ardından Suriyeden ilk açıklama: Kaosa bel bağlayanlara ders oldu

"KAOSA BEL BAĞLAYAN HERKES İÇİN İBRETLİK BİR MESAJ"

Zeydan, bu gelişmenin, devlete ve kurumlarına güvenin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bunun "kaosa bel bağlayan herkes için ibretlik bir mesaj ve ders" olduğunu ifade etti. Suriye’nin birlikte yaşama konusunda bölge için örnek olmaya devam edeceğini belirten Zeydan, ülkedeki Kürtlerin de Suriye devletinin birliğinin temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

YPG operasyonunun ardından Suriyeden ilk açıklama: Kaosa bel bağlayanlara ders oldu

HALEP'TE YPG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası