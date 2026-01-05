Atina’da tansiyon yükseldi, oklar doğrudan Başbakan Miçotakis’e çevrildi. Yunan muhalefeti, Miçotakis’in ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesine açık destek vermesinin, ülkenin yıllardır savunduğu uluslararası hukuk çizgisini zedelediğini ve Türkiye karşısında Atina’nın elini zayıflattığını savundu.

Yunan muhalefeti, Başbakan Kyriakos Miçotakis’in ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesine verdiği açık destek nedeniyle ateş püskürdü.

Atina’daki muhalefet partileri, bu tutumun Yunanistan’ın dış politikasında ciddi bir kırılma neden olduğunu ve Türkiye karşısında ülkenin elini zayıflattığını ileri sürdü.

KOMŞUDA ULUSLARARASI HUKUK ÇİZGİSİ TERK Mİ EDİLDİ?

Muhalefete göre Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu gözaltına alma kararını destekleyerek, Yunanistan’ın yıllardır dayandığı uluslararası hukuk çizgisinden uzaklaştı.

Avrupa Birliği içinde birçok lider ve Avrupa Komisyonu temkinli bir dil kullanırken, Atina’nın açık destek vermesi iç politikada çok sert eleştirilere yol açtı.

Yunanistan’ın dış politikasında temel ilke olarak görülen “devletler arası anlaşmazlıklarda uluslararası hukuka bağlılık” yaklaşımını zedelediği görüşü dile getirildi.

Yunan muhalefeti Miçotakisi yerden yere vurdu! Türkiyeye büyük koz verdin Başkan

TÜRKİYE BOYUTU ATİNA’YI DAHA DA HASSASLAŞTIRDI

Yunanistan’ın Türkiye ile sürdürdüğü gerilimler nedeniyle konu Atina açısından daha da kritik bir boyut taşıyor.

Yunan muhalefeti, Ege Denizi’ndeki tartışmalı deniz yetki iddiaları, Kıbrıs dosyası ve Ankara’nın yıllardır dile getirdiği casus belli uyarıları karşısında Atina’nın uluslararası hukuku sürekli kendi lehine kullanmaya çalıştığını, ancak Venezuela örneğinde bu çizgiyi bir kenara bırakarak tutarsız bir tablo ortaya koyduğunu dile getirdi. Muhalefet cephesi, bu yaklaşımın Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı hukuki söylemini zayıflattığını ve Atina’nın savunduğu hukuk iddiasını bizzat kendi eliyle aşındırdığını ifade etti.

Muhalefet partileri, Venezuela konusunda sergilenen yaklaşımın bu zemini aşındırdığını ve Türkiye’ye diplomatik bir koz verdiğini dile getirdi.

MUHALEFETTEN ART ARDA SERT SÖZLER

Sosyalist PASOK lideri Nikos Androulakis, Kıbrıs’ın bölünmesi travmasını yaşamış bir ülke için bu tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi. Eski Başbakan Antonis Samaras, uluslararası hukukun seçici biçimde uygulanamayacağını ifade etti. Eski Başbakan Alexis Tsipras ise Miçotakis’i “haksızlığı meşrulaştıran bir çizgiye savrulmakla” suçladı.

Muhalefet cephesi, bu adımın Trump yönetimine yakınlaşma amacı taşıdığını ve Yunanistan’ın uzun vadeli çıkarlarını riske attığını savundu.

HÜKÜMET SAVUNMADA

Venezuela başlığı etrafında şekillenen bu tartışma, Yunanistan’da dış politikanın hangi ilkeler üzerinden yürütüldüğüne dair ciddi bir hesaplaşmayı tetikledi. Türkiye ile ilişkiler ve uluslararası hukuk vurgusu, bu süreçte yalnızca diplomatik bir argüman olmaktan çıkıp iç siyasette sert kamplaşmaların merkezine yerleşti.

