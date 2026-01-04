ABD’nin Venezuela adımı sonrası Ankara’dan art arda sert açıklamalar geldi. Cevdet Yılmaz, Erdoğan liderliğinin kriz dönemlerinde belirleyici olduğunu vurguladı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum ise yaşananları “haydut devlet yöntemleri” sözleriyle hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tecrübeli ve dirayetli liderliğinin dünyanın ve bölgenin içinden geçtiği zorlu süreçte büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Yılmaz, bu tabloyun Suriye, Ukrayna ve Gazze’de yaşanan krizlerde net biçimde görüldüğünü dile getirdi.

“DIŞ POLİTİKA HEZEYANLARLA DEĞİL, MİLLİ MENFAATLERLE YÜRÜR”

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dış politikanın gündelik çıkışlara ve sorumsuz söylemlere göre değil, ilkeler ve gerçekler temelinde, milli menfaatler esas alınarak yönetildiğini ifade etti. Küresel ölçekte belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun öne çıktığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti: "Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayatidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir. Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük. Venezuela'da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya, tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz."

SURİYE, UKRAYNA VE GAZZE VURGUSU

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin kriz anlarında belirleyici bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye’nin Suriye, Ukrayna ve Gazze başlıklarında izlediği politikanın bu yaklaşımın somut sonucu olduğunu kaydetti. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tecrübesinin Türkiye’nin diplomatik duruşuna yön verdiği mesajı öne çıktı.

VENEZUELA MESAJI: ULUSLARARASI HUKUK VE MİLLİ İRADE

Cevdet Yılmaz, Venezuela’da yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye’nin duruşunu da açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledi. Tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunma kararlılığına değindi.

UÇUM’DAN SERT ÇIKIŞ! "BU BİR SUÇ EYLEMİ"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülmesine sert tepki gösterdi.

Uçum, yaşananları “uluslararası hukukun, uluslararası kurumların ve BM’nin tamamen sıfırlandığını gösteren bir suç eylemi” sözleriyle değerlendirdi.

“HAYDUT DEVLET YÖNTEMLERİ DEVREDE”

Mehmet Uçum, Maduro olayının emperyalist saldırganlığın haydut devlet yöntemleriyle yürütüldüğünü açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Bu sürecin görünürdeki uluslararası sistemin emperyalist suçlarla tasfiye edildiğini gösterdiğini dile getirdi.

“ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELE ŞART”

Uçum, Maduro olayının günümüz dünyasında saldırgan güçleri sınırlayacak kural ve kurumların fiilen ortadan kalktığını gösterdiğini ifade etti. Milli devletlerin ontolojik bir tehdit altında olduğunu belirten Uçum, emperyalist haydut devlet tehdidinin artık açık biçimde ortada olduğunu söyledi. Anti-emperyalist mücadelenin ve milli devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

