Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde "işlevsel ve yapıcı" bir yaklaşımı savunduklarını ancak Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi. Ankara ile diyaloğa açık olduklarını belirten Miçotakis, Yunanistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ve erken seçim ihtimalinin gündemlerinde olmadığına vurgu yaptı.

Yunanistan'da 2027 ilkbaharında yapılması planlanan genel seçim süreci yaklaşırken, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine yönelik siyasi eleştirilerin dozu her geçen gün artıyor. Özellikle muhalefet partileri ve eski başbakanlar Kostas Karamanlis ile Antonis Samaras'ın dış politika üzerindekieleştirilerine cevap veren Başbakan Miçotakis, ANT1 televizyonuna verdiği özel röportajda hem iç siyasete hem de Ankara ile yürütülen ilişkilere dair konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Atinada Trump ve Türkiye çıkışı: Biz serbest yolcu değiliz, Ankara yüzünden harcıyoruz!

"TÜRKİYE İLE İŞLEVSEL BİR İLİŞKİ İSTİYORUM AMA NAİF DEĞİLİM"

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde kırmızı çizgilerini son derece keskin ifadelerle çizen Miçotakis, iki ülke arasındaki temel uyuşmazlık alanlarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile işlevsel ve yapıcı bir ilişki istiyorum. Coğrafyamız bize yan yana nefes almayı belirledi. Fakat ben de naif değilim. Türkiye ile aramızda büyük bir fark var: Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz bölgelerinin sınırları. Türkiye'nin başka iddiaları varsa, bunları tanımıyoruz. Bunlar tamamen asılsız ve hiçbir Yunan başbakan bu iddialar hakkında herhangi bir görüşmeye istekli olmaz."

ATİNA DEKLARASYONU NE?

Hükümetinin dış politikada attığı adımları savunan Miçotakis, İyon Denizi'nde karasularının 12 mile çıkarılması iddiasını, İtalya ve Mısır ile yapılan MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) anlaşmaları ve Girit'in güneyindeki madencilik faaliyetleri gibi icraatları hatırlattı. Atina Deklarasyonu sonrası "sakin sular" politikasını eleştirenlere tepki gösteren Başbakan, şöyle devam etti:

"Ankara'ya gidip 1995'ten beri var olduğunu hatırlattığım 'casus belli' (savaş sebebi) meselesini gündeme getiren tek Yunan başbakan benim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça söyledim: 'Sen Avrupa'ya daha yakın olmak istiyorsan, ben de şartlı olarak seni Avrupa'ya yaklaştırmak istiyorum; ama aynı zamanda Yunanistan'ın Uluslararası Hukuka dayalı meşru bir egemenlik hakkı olan tatbikat yapması durumunda savaş tehdidini açık tutuyorsun.' Güçlü ekonomi, güçlü savunma, güçlü ittifaklar. Ama aynı zamanda Türkiye ile etkileşimde bulunmak için işlevsel bir istek, neyin tartışılabileceği ve neyin tartışılamayacağı konusunda çok net kırmızı çizgiler belirlemek."

Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Atinada Trump ve Türkiye çıkışı: Biz serbest yolcu değiliz, Ankara yüzünden harcıyoruz!

TRUMP HAKKINDA KONUŞTU

Yunan Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki modernizasyon çalışmalarına dikkat çeken Miçotakis, "Silahlı kuvvetlerimi güçlendireceğim. Onlar muhtemelen şimdiye kadarki en iyi durumdalar. Mümkün olan her yerde güçlü caydırıcı yeteneklere ve niteliksel üstünlüğe ihtiyacımız var. Avrupa Birliği anlaşmalarında karşılıklı yardım hükmü var. Bu hükmü işlevsel hale getirmek ve gerçeğe dönüştürmek istiyorum. Sadece teorik olarak konuştuğumuz bir şey değil. İsrail ile çok güçlü bir ortaklığımız var. Körfez ülkeleriyle güçlü ortaklıklarımız var." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına yönelik geçmişteki eleştirilerine de değinen Miçotakis, Atina'nın bu konuda muaf olduğunu belirtti:

"Trump, Avrupa'nın güvenlik konusunda ABD'ye fazla bağımlı olduğunu savunurken haksız değildi. Yunanistan değil, çünkü küçük Yunanistan, Türkiye'yle ilgili 'özel şartlarımız' nedeniyle savunmaya GSYİH'mizin %2'sini her zaman harcadı."

SEÇİMLER ZAMANINDA: ERKEN SEÇİM YOK

İç siyasetteki erken seçim senaryolarına ve muhalefetin hamlelerine kapıyı kapatan Miçotakis, istikrar vurgusu yaparak sandık için 2027 baharını işaret etti. Eski Başbakan Alexis Tsipras’ın yeni bir siyasi hareket hazırlığında olduğu yönündeki iddialara sert çıkan Miçotakis, "Vatandaşlar onun ehliyetini üç kez elinden aldı. Şimdi yeni bir araba sürmek istiyor ama kendisi hala aynı kişi" diyerek rakibine yüklendi.

Yunanistan’ın 1 Temmuz itibarıyla Avrupa Konseyi başkanlığını devralacağını hatırlatan Başbakan, vergi indirimi odaklı ekonomik reformlara odaklanacaklarını ve mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini de yineledi.

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