Yunanistan'a ait F-16 Ege'de düştü

Yunanistan'dan kalkan F-16 uçağı Arsura Adası yakınlarında düştü. Pilotun kazadan kurtulduğu öğrenildi.

Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşuna katılan bir F-16 (Block 52+) savaş uçağının yerel saatle 13.29'da Ege Denizi'nin kuzeyindeki Arsura (Psathura) Adası açıklarında düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma sistemini kullanarak paraşütle atlayıp kurtulduğu aktarıldı.

PİLOT SAĞ KURTULDU

Yunan medyasından Kathimerini'ye göre pilot, uçaktan fırlatma sistemini kullanmayı başardı. Helikopterle yeri tespit edilen pilot, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye tüm ekipler, Selanik'ten savaş teknesi ve "Aegeus" firkateyni de sevk edildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"20 Mart 2024 Çarşamba günü saat 13.29'da 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na (FM) ait F-16 Blok 52+ tek koltuklu eğitim uçuşu yapan uçağımız deniz sahasına düştü. ​130 Muharebe Grubu'ndan 1 Süper Puma helikopteri, 1 Donanma S-70 helikopteri, 113:00'ten 1 CL-415 bölgeye hücum ederken, "Ege" Fırkateyni de bölgeye doğru ilerledi; 1 C-130 ise tam alarma geçti."