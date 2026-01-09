Yunanistan’ın Rodopi iline bağlı Karacaoğlan köyünde Türklere ait ilkokul, kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı. Okul binasında tahribat oluşurken, saldırı Ankara’dan sert tepki çekti; Türkiye faillerin derhal bulunmasını istedi.

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde, Rodopi iline bağlı Karacaoğlan köyünde Türk azınlığa ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Okul binasında hasar oluştuğu, saldırının köy sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktığı bildirildi.

Olayın ardından Yunan polisi soruşturma başlattı.

ANKARA’DAN YUNANİSTAN’A AÇIK MESAJ: FAİLLERİ BULUN

Türkiye, saldırıyı açık biçimde kınadı ve sorumluların gecikmeden tespit edilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Türk azınlık ilkokulunun hedef alındığını duyurdu.

SALDIRI GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Karacaoğlan köyündeki saldırı, 4 Ocak’ta köy sakinlerinin okul binasındaki tahribatı fark etmesiyle gün yüzüne çıktı.Bölgedeki Türk azınlık, yaşananlara rağmen güvenlik endişesinin devam ettiğini dile getirdi.

LOZAN HATIRLATMASI: SORUMLULUK ATİNA’DA

Türkiye, Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarının Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alındığını bir kez daha hatırlattı. Ankara, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinden bağımsız olarak, Yunanistan’ın sorumluluğunun açık olduğunu vurguladı ve Batı Trakya Türk Azınlığının güvenliği için somut adımlar talep etti.

“HAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

Öncü Keçeli, Karacaoğlan’da yaşayan Türklerin yaşadığı acının paylaşıldığını ifade ederek, Türkiye’nin Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan Batı Trakya Türk Azınlığının hak ve çıkarlarını yakından izlemeyi sürdüreceğini duyurdu.

AZINLIK KURULU DA TEPKİLİ

Batı Trakya Türk Azınlık Danışma Kurulu da saldırıyı kınadı. Kurul, daha önce de benzer saldırıların yaşandığını hatırlatarak, Yunanistan’ın Türk azınlığa yönelik tutumunun endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

