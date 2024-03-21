Yunanistan'dan İsrail'e 'Refah' tepkisi: Büyük bir insani felakete yol açar

İsrail ordusunun sivillerin sığındığı Refah kentine yapmayı planladığı saldırıya tepki gösteren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu saldırının büyük bir insani felakete yol açabileceğini belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni bombalamaya ve sivilleri katletmeye devam ediyor. Bölgedeki can kaybı 32 bine dayanırken, işgalci ordu son dönemde gözünü Gazze'nin güneyindeki Refah'a yöneltti.

Milyonlarca sivilin sığındığı bölgeye saldırı hazırlığı sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da yakında onaylayacaklarını bildirdi.

İsrail'in bu hamlesine dünyadan tepkiler yükseldi. Mısır ve Almanya peş peşe açıklamalar yaparken, bir tepki de Yunanistan'dan geldi.

"AVRUPA YENİ YOLLARI ARAŞTIRMALI"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna ve Gazze'deki durum başta olmak üzere gündemdeki başlıkları görüşmek üzere bir araya geldiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın onlarca yıldır gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunma harcamalarına ayırdığına dikkati çeken Miçotakis, "Maalesef diğer Avrupa ülkelerinde bu yapılmıyor. Avrupa eğer savunma açısından zırhlı olmak istiyorsa, savunma harcamalarını finanse edecek yeni yolları araştırmalı" dedi.

"REFAH SALDIRISI İNSANİ FELAKETE YOL AÇABİLİR"

AB'nin Eurobond aracılığıyla savunma harcamalarını finanse edebileceğini söyleyen Miçotakis, AB'nin, tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Miçotakis, bugün Gazze'deki durumun bir insani felaket olduğunu belirterek, "Avrupa olarak, İsrail'i Refah'a saldırmaktan vazgeçirecek bir sonuca varabilmeyi istiyorum ve buna inanıyorum. Böylesi bir saldırı, kesinlikle çok daha büyük bir insani felakete yol açabilir" diye konuştu.