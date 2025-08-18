Yunanlar diken üstünde! "Türkiye-İspanya-İtalya iş birliği ciddi bir tehdit!"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, birçok büyük Avrupa devletinin Türkiye ile savunma alanında iş birliği yapma iradesi göstermesinin, Yunan dış politikasında yoğun bir diplomatik hareketliliğe yol açtığını yazdı. Haberde, Ankara’nın özellikle İspanya ve İtalya ile derin ve stratejik nitelikte ilişkiler geliştirdiği vurgulandı.

Gazeteye göre, İspanya ile Türkiye arasındaki en dikkat çekici iş birliği örneği, 300 metrelik ulusal uçak gemisi MUGEM’in ortak tasarımı oldu. Türkiye, daha önce de İspanyol Juan Carlos I tasarımı temel alınarak inşa edilen TCG Anadolu’yu donanmasına katmıştı.

Uçak gemisinin edinilmesi, Türkiye’nin deniz doktrininde köklü bir değişim anlamına geliyor.

ATİNA, TÜRKİYE'NİN İŞ BİRLİKLERİ NEDENİYLE ENDİŞELİ

Haberde, İspanya’nın, Eurofighter savaş uçaklarının ortak üreticisi olarak, kendi teslimatlarını erteleyip Türkiye’ye öncelik vermeye hazır olduğu ifade edildi. Türkiye’nin toplam 40 Eurofighter alacağı, bunların 28’inin yeni, 12’sinin ise Umman ve Katar’ın mevcut filolarından devralınacağı kaydedildi. Yeni uçakların 2028’den itibaren teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

Yunanlara göre, Türkiye İspanya’dan ayrıca Airbus A-330 ve A-400M tipi toplam 17 uçak satın aldı. Öte yandan CASA CN-235 tipi deniz karakol uçaklarının da İspanya teknolojisiyle Türkiye’de üretildiği hatırlatıldı. İspanya, ayrıca Türkiye’ye 24 adet Hürjet eğitim uçağı siparişi verdi.

"TÜRKİYE, AVRUPA İÇİ SAVUNMA PAZARINA KOLAY GİRİYOR"

Kathimerini, İtalya ile ilişkilerin de benzer şekilde stratejik boyuta ulaştığını aktardı. İtalyan hükümetinin, Baykar’ın Piaggio Aerospace şirketini satın almasına onay verdiği, ayrıca Baykar ile Leonardo arasında UAV üretimi için ortak girişim kurulduğu bildirildi. Bu sayede Türkiye’nin Avrupa içi savunma pazarına erişiminin kolaylaştığına dikkat çekildi.

Haberde, Türk ve İtalyan şirketleri arasında silah, mühimmat ve havacılık sanayisine yönelik çok sayıda anlaşma imzalandığı belirtildi. Örneğin, Beretta ile Stoeger arasında küçük çaplı silah üretimi için, MES ile MKE arasında ağır silah mühimmatı için ve Magnaghi Aerospace ile ASFAT arasında uçak parçaları için anlaşmalar yapıldığı ifade edildi.

Kathimerini, Türkiye-İspanya-İtalya üçgenindeki iş birliğinin sadece savunmayla sınırlı kalmadığını, Ortadoğu ve Libya gibi önemli jeopolitik alanlarda da Ankara’nın Madrid ve Roma ile uyumlu hareket ettiğini yazdı.