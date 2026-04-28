Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından gasp edilen Ukrayna tahılının İsrail limanlarına kabul edilmesine tepki göstererek yaptırım kararı aldı.

Kiev yönetimi, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinden alındığı iddia edilen tahılı taşıyan bir geminin İsrail'deki Hayfa limanına yanaşmasını ve yük boşaltmasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın işgal altındaki topraklardan gasp ettiği Ukrayna tahılının "yeni adresi" haline gelen İsrail’e karşı yeni yaptırım paketini duyurdu.

"ÇALINTI MALI SATIN ALMAK SUÇTUR, İSRAİL BİLMİYOR OLAMAZ"

İsrail limanlarına ulaşan ve Rusya tarafından çalınan tahılla yüklü yeni bir geminin boşaltılmaya hazırlanması üzerine konuşan Zelenskiy, uluslararası hukuku ve ahlaki değerleri hatırlattı. İsrail yetkililerinin "haberimiz yoktu" bahanesinin arkasına sığınamayacağını söyleyen Ukrayna lideri, şunları aktardı:

"Tüm normal ülkelerde, çalınan ürünlerin satın alınması yasal sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Bu, özellikle Rusya tarafından gasp edilen tahıl için de geçerlidir. İsrail yetkilileri, limanlarına gelen gemilerin ve taşıdıkları yükün menşeinin ne olduğunun gayet farkındadır. Kimse 'ne olduğunu bilmiyorduk' diyerek bu suçtan sıyrılamaz."

YAPTIRIM PAKETİ YOLDA

Ukrayna'nın tüm diplomatik girişimlerine rağmen geminin durdurulmaması ve tahılın İsrail pazarına sokulması bardağı taşıran son damla oldu. Zelenskiy, İsrail ile ilişkileri zedeleyen eylemlere izin vermeyeceklerini belirterek yaptırımların kapsamını açıkladı:

"Bu yasal bir iş değildir ve olamaz da. İstihbarat bilgilerimize dayanarak, bu hırsızlık şemasından faydalanmaya çalışan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan kapsamlı bir yaptırım paketi hazırlıyoruz. Sadece biz değil, Avrupalı ortaklarımızla da koordineli hareket edeceğiz. Bu suça karışan herkes Avrupa yaptırım rejimlerine dahil edilecek."

"SAYGI BEKLİYORUZ, SUÇ ŞEMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İsrail’in bir yandan müttefiklik mesajları verip diğer yandan işgal altındaki topraklardan gelen ganimete kapı açmasını eleştiren Zelenskiy, Ukrayna halkının emeğinin yağmalanmasına seyirci kalanlara karşı resti çekti. Zelenskiy, "Saygı bekliyoruz ve ilişkilerimizi kasten zedeleyen bu tür eylemlere asla geçit vermeyeceğiz. Çalıntı malı taşıyan da, bundan kazanç sağlayan da hesabını verecek" dedi.

NELER OLDU?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev'in İsrail Büyükelçisini salı sabahı protesto notasını sunmak ve gerekli adımların atılmasını talep etmek üzere çağırdığını duyurdu.

Sybiha, "Şimdi Hayfa'ya böyle bir gemi daha geldiğine göre, İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz," dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise pazartesi akşamı Sybiha'nın paylaşımına X üzerinden cevap vererek Kiev'i diplomatik ilişkileri Twitter ya da medya üzerinden yürütmekten kaçınmaya çağırdı.

Deniz trafiği izleme servislerine göre söz konusu gemi Panama bandıralı Panormitis, Hayfa yakınlarındaki sulara ulaştı.

Panormitis'in 6 bin 200 tondan fazla buğday ve 19 bin ton arpa taşıdığı iddia ediliyor.

Olayı ilk ortaya çıkaran SeaKrime projesinden Ukraynalı araştırmacı gazeteci Kateryna Yaresko'ya göre Panormitis, işgal altındaki Ukrayna topraklarından başka gemilerden yapılan aktarmalarla tahıl yüklendi ve Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı'ndan yola çıktı.

