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Zengezur Koridoru'na yumuşak yaklaşım! "Endişeye gerek yok"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran, Zengezur Koridoru, Türkiye, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölge ülkeleriyle ilişkilerin önemine vurgu yaparak Zengezur Koridoru gibi sınır geçişleri konusunda endişe duyulmasına gerek olmadığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Pezeşkiyan'ın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmanın metni yayımlandı.

Zengezur Koridoru'na yumuşak yaklaşım!

"SINIR GEÇİŞLERİ GİBİ DETAYLAR İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK"

Konuşmasında komşular ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, bu bağlamda "kuzeybatıdaki sınır geçişi" diyerek Zengezur Koridoru konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "Komşularımız ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde ülkenin kuzeybatısındaki sınır geçişleri gibi detaylı konular hakkında endişelenmemize gerek yok." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, "Komşularımızla ilişkilerimizi, sınır engellerini kaldırma ve ekonomilerimizi kapsamlı bir şekilde birbirine bağlama çerçevesinde ele almalıyız. Hassasiyetleri azaltmalı ve yapıcı etkileşimleri genişletmeyi düşünmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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