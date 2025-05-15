Zirvelerin merkezi Türkiye! Dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi

Rusya ve Ukrayna, barış için bugün İstanbul’da masaya oturacak. Trump’ın da gelme ihtimali var. İngiltere, Fransa ve Almanya da İran ile nükleeri yarın Boğaz’da görüşecek. NATO masası da Antalya’da kuruldu. Bu önemli zirvede savaş ve küresel krizlere çare aranıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesiyle ilgili açıklamada bulundu. Trump, “Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Türkiye’deki görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Benim orada olmamı isterdi ve bu bir ihtimal. Ben olmazsam onun da olacağını sanmıyorum. Türkiye’ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” dedi.

PUTİN BELİRSİZ

Ardından da Putin müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek isimleri onayladı. Buna göre Rus heyetine Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. İsmi listede olmayan Vladimir Putin’in gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ZELENSKİY GELİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise dün akşam paylaştığı görüntülü mesajında, savaşı bitirmek için Rusya tarafıyla her türlü müzakere yapmaya hazır olduklarını belirterek bugün Türkiye’de olacağını söyledi. Zelenskiy, “Rusya’dan kimin geleceğini bekliyorum ona göre Ukrayna’nın nasıl bir adım atması gerektiğini belirleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konudaki görüşmelerin yarın İstanbul’da yapılacağını söyledi. Arakçi, ABD ile dolaylı müzakerelerin sürdüğünü ve Avrupa ülkeleriyle de doğrudan görüşmelere hazır olduklarını dile getirdi.